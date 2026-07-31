Calciomercato Juventus: rispunta Reijnders a centrocampo, due nomi nuovi sondati per la porta! Gli ultimissimi sviluppi

Calciomercato Juventus: c’è di nuovo il nome Reijnders per il centrocampo, in porta spuntano due candidati a sorpresa

La Juventus si prepara a vivere una fase finale di trattative ad alta intensità per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra le opzioni per la mediana e la necessità di individuare il nuovo portiere titolare, la dirigenza bianconera vaglia diverse piste strategiche ad alto rendimento secondo Tuttosport.

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L’occasione Reijnders in prestito dal Manchester City

Se gli obiettivi primari per il centrocampo non dovessero concretizzarsi nella seconda parte di agosto, la Juventus potrebbe virare con decisione su Tijjani Reijnders. Qualora il Manchester City si mostrasse disposto ad accettare la formula del prestito, l’ex centrocampista del Milan diventerebbe un’opportunità a basso impatto sul budget immediato ma di straordinario valore tecnico.

L’olandese ha già ampiamente dimostrato le sue qualità in Serie A, mettendosi in luce per personalità e continuità. Dal punto di vista tattico, la sua innata duttilità consentirebbe a Spalletti di impiegarlo sia in un sistema a tre sia come trequartista alle spalle degli attaccanti. Le sue caratteristiche — tra cui la capacità di strappare palla al piede, la visione di gioco e i tempi di inserimento in zona gol — garantirebbero la velocizzazione della manovra e quel contributo di reti e assist mancato nelle ultime stagioni.

La caccia al portiere: Suzuki prima scelta, l’alternativa è Vicario

In parallelo, la ricerca dell’estremo difensore è giunta al momento della decisione. La strategia condivisa tra Luciano Spalletti e il dirigente Carnevali prevede l’investimento su un profilo giovane e di grande prospettiva, accantonando temporaneamente l’ipotesi di un usato garantito più oneroso come Dibu Martinez.

In cima alla lista dei desideri resta Zion Suzuki del Parma, anche se per strappare il giapponese agli emiliani servirà uno sforzo economico rilevante. Per questo motivo, la dirigenza valuta varie alternative internazionali: restano attivi i contatti per Trubin del Benfica e il sondaggio per Kobel del Borussia Dortmund, mentre appare del tutto irrealizzabile la pista Unai Simon. Se la prima scelta dovesse sfumare, la via d’emergenza porta a Guglielmo Vicario, pronto all’eventuale ritorno dalla Premier League per difendere i pali bianconeri.