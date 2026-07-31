Pavlovic si racconta: «Sogno di vincere lo Scudetto con il Milan. Incredibile che Modric resti ancora con noi…Su Amorim, Gila e Gonçalo Ramos posso dirvi questo»

Pavlovic, difensore del Milan, si è raccontato in questa intervista a tutto tondo tra sogni in rossonero e stagione che verrà

Dal ritiro australiano di Perth, Strahinja Pavlovic ha tracciato il bilancio dei primi giorni di lavoro del Milan sotto la guida del nuovo tecnico Ruben Amorim a La Gazzetta dello Sport. Il difensore serbo, alla sua terza stagione in rossonero, ha mostrato grande determinazione nel voler cancellare l’amara conclusione dello scorso campionato, culminata con la mancata qualificazione in Champions League, puntando direttamente all’obiettivo più grande: la conquista dello Scudetto.

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La filosofia di Amorim e la rivoluzione tattica

L’arrivo del tecnico portoghese ha portato un’immediata impronta tattica e un cambio di mentalità all’interno dello spogliatoio. Pavlovic ha espresso grande fiducia nell’operato del nuovo allenatore, sottolineando il lavoro svolto finora: “Finora sta andando tutto bene e stiamo lavorando nel modo giusto. Il mister è una persona positiva. Vedo tante idee e spero che nella prossima stagione riusciremo a fare ancora meglio della scorsa”.

A cambiare sarà soprattutto l’atteggiamento della squadra in campo, improntato su una maggiore aggressività e un pressing alto: “Non posso svelare tutte le nostre idee tattiche (sorride, ndr), ma ci sono molte cose diverse. Come avete visto nella prima amichevole, stiamo cercando di giocare con la linea difensiva alta e penso che questa sarà la differenza più grande. Credo che l’allenatore voglia che pressiamo molto di più e che stiamo sempre nella metà campo avversaria”.

L’entusiasmo per i nuovi acquisti e la leadership di Modric

Il mercato rossonero ha visto l’innesto di profili di alto livello come Gonçalo Ramos e Mario Gila, difensore ex Lazio di cui il serbo ha speso parole di profonda stima: “Abbiamo preso due ottimi calciatori. Posso parlare soprattutto di Gila perché è un difensore e l’anno scorso ci siamo affrontati alcune volte contro la Lazio: per me è sempre stato il migliore in campo. Ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone. Inoltre è un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan”.

Fondamentale per il gruppo rimane la presenza del fuoriclasse Luka Modric, guida carismatica dentro e fuori dal rettangolo di gioco: “È incredibile sapere che resterà con noi almeno un’altra stagione. Magari anche di più, vedremo… Luka è una persona straordinaria. Quando hai accanto un campione così, puoi imparare tantissimo: è molto più grande di me, ma quando siamo insieme mi sembra di avere la sua stessa età. Possiamo parlare di tutto perché è davvero un grande uomo”.

L’Europa League e la corsa al titolo

Nonostante il rimpianto per la passata stagione, l’ambizione della società condivisa con il proprietario Gerry Cardinale rimane altissima. Oltre al cammino in Europa League, Pavlovic non nasconde il suo reale desiderio: “Il sogno? Per me è semplice… Sogno di vincere lo scudetto”.