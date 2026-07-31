Calciomercato
Calciomercato Napoli, Manna accelera: pronti due acquisti da regalare ad Allegri in 20 giorni
Calciomercato Napoli, il ds Giovanni Manna è pronto a regalare questi due giocatori a Massimiliano Allegri nei prossimi giorni
Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora senza sosta per farsi trovare pronto in vista delle prossime mosse di mercato. L’obiettivo primario del Napoli è consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri una rosa quanto più completa ed equilibrata possibile prima dell’inizio ufficiale del campionato di Serie A, intervenendo con decisione nei ruoli che richiedono immediati rinforzi.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Emergenza in difesa: Badiashile è la priorità azzurra
Tra le operazioni già impostate dalla dirigenza azzurra c’è quella per Benoît Badiashile, difensore centrale mancino classe 2001 in uscita dal Chelsea. Il profilo del calciatore francese rappresenta la soluzione individuata per colmare il vuoto creatosi nel pacchetto arretrato in seguito all’infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno e alle recenti difficoltà fisiche che stanno condizionando la preparazione estiva di Sam Beukema.
Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la società considera il suo ingaggio una priorità fondamentale per restituire immediata solidità, centimetri ed esperienza internazionale al reparto difensivo di Allegri.
Investimento per il futuro: la pista Costantino Favasuli
Parallelamente alle urgenze, il Napoli prosegue la propria ricerca di giovani talenti di prospettiva per impostare il lavoro a lungo termine. Il nome seguito con maggiore attenzione è quello di Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 reduce da un’esperienza formativa importante con la maglia del Catanzaro e già nel giro della Nazionale Under 21.
Il valore del cartellino si attesta intorno ai 7 milioni di euro, con la Fiorentina che vanta una percentuale del 50% sull’eventuale futura rivendita. La dirigenza partenopea considera Favasuli uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano nel suo ruolo, dotato di ampi margini di crescita e con le carte in regola per imporsi nel medio periodo. L’intento del club è quello di chiudere l’operazione in tempi rapidi, così da permettere al giovane esterno di integrarsi nel gruppo guidato da Massimiliano Allegri già prima del debutto stagionale.
Ultimissime
video
Bargiggia: «Mancini voleva solo la Nazionale. Vi svelo cosa è successo davvero dietro le quinte della FIGC. Campionato Primavera male del calcio italiano» ESCLUSIVA e VIDEO
Dalla chat esclusiva con Roberto Mancini alle tensioni interne alla FIGC, passando per Maldini, Pirlo, Ranieri e il futuro del...