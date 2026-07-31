Connect with us

Calciomercato

Colpo Venezia: Halhal a un passo! Ha giocato il Mondiale con il Marocco

Published

4 ore ago

on

By

Halhal

Venezia, affare Redouane Halhal in chiusura: il centrale 2003 ha giocato il Mondiale col Marocco

Il Venezia è vicino a chiudere un nuovo colpo in difesa: Redouane Halhal, centrale del Mechelen in Jupiler Pro League, è a un passo dal trasferimento in Laguna. L’operazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro più bonus, cifra che conferma quanto il club arancioneroverde stia investendo su un profilo giovane e di prospettiva.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Chi è Halhal

Classe 2003, Halhal è cresciuto nel settore giovanile del Montpellier prima di intraprendere un percorso internazionale che lo ha portato all’Atletico Madrileno, all’Helmond Sport e infine al Mechelen. Nel 2026 ha disputato il Mondiale con il Marocco, esperienza che ne ha consolidato la crescita e attirato l’attenzione di diversi club europei.

Un profilo già seguito dalla Serie A

Il suo nome circola da tempo in Italia: nella scorsa sessione invernale era stato un obiettivo concreto del Verona, che aveva provato a portarlo in Serie A. Ora il Venezia è pronto a chiudere, inserendolo nel progetto tecnico che sta prendendo forma attorno a una rosa giovane e fisica.

Sidibé verso il Portogallo

Parallelamente, il club lagunare sta definendo un’altra operazione in uscita: Ahmed Sidibé è vicino al trasferimento al Guimarães, in Portogallo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permette al Venezia di mantenere il controllo sul futuro del difensore mentre apre spazio per l’arrivo di Halhal.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×