Venezia, affare Redouane Halhal in chiusura: il centrale 2003 ha giocato il Mondiale col Marocco

Il Venezia è vicino a chiudere un nuovo colpo in difesa: Redouane Halhal, centrale del Mechelen in Jupiler Pro League, è a un passo dal trasferimento in Laguna. L’operazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro più bonus, cifra che conferma quanto il club arancioneroverde stia investendo su un profilo giovane e di prospettiva.

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Chi è Halhal

Classe 2003, Halhal è cresciuto nel settore giovanile del Montpellier prima di intraprendere un percorso internazionale che lo ha portato all’Atletico Madrileno, all’Helmond Sport e infine al Mechelen. Nel 2026 ha disputato il Mondiale con il Marocco, esperienza che ne ha consolidato la crescita e attirato l’attenzione di diversi club europei.

Un profilo già seguito dalla Serie A

Il suo nome circola da tempo in Italia: nella scorsa sessione invernale era stato un obiettivo concreto del Verona, che aveva provato a portarlo in Serie A. Ora il Venezia è pronto a chiudere, inserendolo nel progetto tecnico che sta prendendo forma attorno a una rosa giovane e fisica.

Sidibé verso il Portogallo

Parallelamente, il club lagunare sta definendo un’altra operazione in uscita: Ahmed Sidibé è vicino al trasferimento al Guimarães, in Portogallo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permette al Venezia di mantenere il controllo sul futuro del difensore mentre apre spazio per l’arrivo di Halhal.