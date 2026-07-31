Udinese, Nani dice tutto «Zaniolo? Il rinnovo ha fatto clamore ma non è successo nulla. Su Solet e Kristensen…». Le parole

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, è intervenuto in diretta a Sky Speciale Calciomercato, soffermandosi sia sulle strategie di mercato dei friulani sia sulla visione della proprietà bianconera.

Il dirigente ha analizzato le linee guida che stanno orientando la costruzione della rosa, spiegando criteri, obiettivi e filosofia operativa del club. Allo stesso tempo, Nani ha dedicato spazio anche al ruolo della proprietà, illustrando approccio, ambizioni e continuità progettuale che caratterizzano l’Udinese in questa fase della stagione.

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PAROLE – «Lavorare con la famiglia Pozzo? Io iniziai al Watford nel 2013. Lavorare con loro è come fare un master all’Università. Nel corso del lavoro ti rendi conto che hai sempre tanto da imparare. Quello che ha fatto la famiglia Pozzo è qualcosa di straordinario che viene celebrato anche poco»

MERCATO – «Solet e Kristensen? Noi non abbiamo necessità di vendere e per noi questo è un privilegio. Ci piacerebbe trattenere i nostri migliori giocatori, purtroppo non è sempre possibile. Da noi guadagna stipendi che magari in altre società vengono moltiplicati. Solet sta benissimo, ho sentito dire che ha un problema al ginocchio e ne sono sorpreso. Vorrei che tutti avessero i suoi problemi allora. Non ha saltato un allenamento e su 60 partite ne ha giocate 57 Kristensen è uno dei giocatori che ci chiedono. Io non mi preoccupo quando mi chiedono i calciatori ma mi preoccupo quando non ce li chiedono. Sul ragazzo c‘è più di una squadra ma noi vorremmo tenerlo. Se poi arriva l’offerta giusta e il giocatore manifesta di andare, valuteremo anche questa possibilità»

ZANIOLO – «Il rinnovo ha fatto molto clamore ma in realtà non è successo nulla».