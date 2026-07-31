Calciomercato Frosinone, occhi su Jay Enem: sondaggio per il classe 2003 della Stella Rossa

Il Frosinone si muove con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A. Nelle ultime ore il club giallazzurro ha effettuato un sondaggio per Jay Enem, attaccante della Stella Rossa, profilo che la dirigenza considera interessante per caratteristiche tecniche e prospettiva. Lo riporta Sky Sport.

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Il sondaggio per Enem

I contatti sono già stati avviati per provare a riportare Enem in Italia, ma l’operazione si presenta complessa: la Stella Rossa valuta il giocatore 8 milioni di euro, cifra che rende la trattativa tutt’altro che semplice per il Frosinone.

Il percorso del classe 2003

Nato nel 2003, Enem conosce già il calcio italiano: ha vestito le maglie di Venezia e Vis Pesaro prima di trasferirsi al Belgrado e successivamente alla Stella Rossa, dove è stato riscattato dopo un prestito di sei mesi. Un percorso di crescita rapido, che lo ha portato a imporsi in un contesto competitivo e a finire nel mirino di diversi club europei.

La strategia del Frosinone

Il club ciociaro valuta con attenzione la fattibilità dell’operazione: Enem rappresenta un profilo giovane, fisico e con margini di crescita, ma l’investimento richiesto dal club serbo impone riflessioni approfondite. Il Frosinone, comunque, resta vigile e pronto a cogliere eventuali aperture nelle prossime settimane.