Caso FIFA Forward Enterprise, la risposta della FIFA alle polemiche: «Nessuno sta vendendo il calcio»

La FIFA ha emesso un comunicato ufficiale per rispondere alle polemiche relative al caso FIFA Forward Enterprise

Dopo le accese polemiche sollevate dalla proposta sul nuovo piano commerciale, la FIFA è intervenuta con un secondo comunicato ufficiale per fare chiarezza sulla FIFA Forward Enterprise (FFE). Respingendo categoricamente le accuse di svendita e puntando il dito contro le notizie imprecise diffuse dai media, l’organo di governo del calcio mondiale ha voluto ribadire la propria apertura a una consultazione aperta e democratica che coinvolga tutte le 211 federazioni affiliate.

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La nota ufficiale della FIFA: “Processo interrotto da informazioni errate”

L’organismo internazionale ha voluto rispondere punto su punto ai dubbi emersi negli ultimi giorni, sottolineando come la proposta miri alla valorizzazione del movimento calcistico globale:

«Abbiamo ascoltato i commenti forniti dalle rispettive confederazioni in relazione alla proposta di istituzione della FIFA Forward Enterprise (FFE) – si legge nella nota FIFA – e desideriamo affrontare le questioni emerse dopo le prime notizie apparse sui media martedì. Rispettiamo i commenti e le preoccupazioni espressi pubblicamente e ribadiamo il nostro impegno a una consultazione aperta e democratica. Il processo di consultazione che avevamo programmato è stato interrotto da informazioni errate diffuse dai media. Proseguiremo con questo processo di consultazione per garantire che ogni Federazione affiliata abbia la possibilità di esprimere il proprio voto sulla base dei fatti»

Nel prosieguo della nota, la FIFA ha difeso fermamente la natura del progetto FFE:

«FFE è stata proposta esclusivamente per garantire che tutte le Federazioni affiliate alla FIFA abbiano l’opportunità di assumere una partecipazione significativa nell’opportunità commerciale del calcio nei rispettivi Paesi e che ciò non avvenga a discapito né dello spirito né della governance della FIFA o del calcio stesso. Nessuno sta vendendo il calcio. Non è qualcosa che la FIFA prenderebbe mai in considerazione. Tutti hanno il diritto di esprimere la propria opposizione e di chiedere ulteriori chiarimenti, ma nessuna singola entità può affermare di rappresentare tutte le 211 Federazioni affiliate nel mondo. Ogni Federazione affiliata dovrebbe poter esaminare la proposta e avere voce in capitolo nel plasmare il proprio futuro. Questi sono i principi democratici della FIFA».

Come funziona la FIFA Forward Enterprise e i finanziamenti per lo sviluppo

Qualora la proposta ottenesse il via libera dal Consiglio FIFA e dalla maggioranza dei paesi membri, la FFE trasferirebbe le attività commerciali e operative relative agli eventi in una società controllata in modo permanente dalla FIFA.

I proventi generati consentirebbero a ogni associazione di ricevere 20 milioni di dollari di finanziamenti per lo sviluppo nel quadriennio 2027-2030 attraverso il programma FIFA Forward. A questi si aggiungerebbe l’opzione del FIFA Fast Forward Programme, un fondo straordinario da ulteriori 20 milioni di dollari per ciascuna federazione, finanziato tramite investimenti esterni su base volontaria.

A sigillare la propria posizione, la governance di Zurigo ha ribadito che, senza il sostegno della maggioranza, la struttura commerciale rimarrà invariata:

«Questi elementi rappresentano il punto di partenza del processo di consultazione e sono aperti alla discussione nell’ambito di tale processo. Ciò può includere l’approvazione, il rigetto o la modifica, integralmente o singolarmente, di ciascun elemento. Questi principi sono alla base della proposta FFE: finanziamenti allo sviluppo senza precedenti, una reale partecipazione globale alle opportunità commerciali del nostro sport e la piena autodeterminazione attraverso un processo democratico per tutte le Federazioni affiliate».