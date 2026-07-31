Genoa, colpo Mario Mitaj per la fascia sinistra: chi è il terzino albanese atteso per visite e firma

Il Genoa piazza il colpo Mitaj, trattativa chiusa per il difensore prelevato dall’Al-Ittihad: superata la concorrenza del Porto. Ecco chi è

Il Genoa piazza un colpo importante per rinforzare la corsia mancina. Come riportato da Matteo Moretto su X, il club rossoblù ha trovato l’intesa totale per l’arrivo di Mario Mitaj, terzino sinistro albanese di proprietà dell’Al-Ittihad. Il giocatore è ora atteso in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Grifone.

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La notizia conferma l’accelerata decisiva della dirigenza rossoblù, capace di superare anche la concorrenza del Porto. Questo il messaggio riportato dal giornalista: «Mario Mitaj al Genoa, trattativa chiusa. Il calciatore è atteso in città per visite e firma. Superata la concorrenza del Porto».

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Chi è Mario Mitaj: ruolo e caratteristiche

Mario Mitaj è un terzino sinistro albanese classe 2003, nato ad Atene il 6 agosto 2003. Mancino naturale, può giocare da laterale basso in una difesa a quattro, ma anche da esterno a tutta fascia in un sistema con tre centrali. È un profilo fisicamente strutturato, alto tra 1,80 e 1,83 metri a seconda dei database, ma il suo gioco non si basa soltanto sul duello fisico.

Mitaj è un esterno moderno, capace di unire attenzione difensiva, corsa e buona qualità nella gestione del pallone. Non è un laterale puramente offensivo, ma un giocatore equilibrato, utile sia nella costruzione bassa sia nell’accompagnamento dell’azione.

Mario Mitaj, carriera tra AEK, Lokomotiv e Al-Ittihad

Il percorso di Mitaj è iniziato nel settore giovanile dell’AEK Atene, club con cui ha debuttato molto presto tra i professionisti. Il suo esordio nella Super League greca è arrivato nel 2020, quando aveva appena 17 anni, contro il PAOK. In Grecia ha raccolto anche presenze nelle competizioni europee, diventando uno dei giovani più interessanti del club.

Nel 2022 è passato al Lokomotiv Mosca, dove ha vissuto una fase importante della sua crescita, trovando maggiore continuità e completando la propria maturazione come laterale sinistro. Successivamente è arrivato il trasferimento all’Al-Ittihad, prima in prestito e poi a titolo definitivo.

Mitaj Genoa, qualità tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Mitaj è un terzino ordinato, affidabile e dotato di buona pulizia nel palleggio. Sa accompagnare l’azione sulla sinistra, garantire ampiezza e offrire soluzioni semplici ma efficaci in fase di uscita. Con l’Albania ha mostrato personalità anche a livello internazionale, diventando un riferimento sulla fascia.

Fisicamente è longilineo, con buona falcata e discreta resistenza. Deve ancora crescere nella continuità ad alta intensità e nella gestione dei duelli contro esterni particolarmente rapidi, ma ha già strumenti interessanti per adattarsi al calcio italiano.

Cosa può dare Mitaj al Genoa

Al Genoa, Mario Mitaj può portare profondità sulla corsia sinistra, equilibrio tattico e maggiore qualità nella prima costruzione. Non è un esterno da grandi numeri offensivi, ma può garantire affidabilità, esperienza internazionale e margini di crescita.

Per il Grifone si tratta di un investimento tecnico mirato: un giocatore giovane, già abituato a contesti competitivi e pronto a entrare nelle rotazioni, con il potenziale per diventare un titolare stabile.