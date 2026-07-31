Baresi, la FIGC rende omaggio alla leggenda del Milan: minuto di raccoglimento nelle amichevoli

Il tributo e l’omaggio della FIGC per Franco Baresi, il calcio italiano si ferma per ricordare il Capitano del Milan: un minuto di silenzio nelle amichevoli

La scomparsa di Franco Baresi ha profondamente colpito tutto il calcio italiano. L’ex capitano del Milan e della Nazionale italiana lascia un vuoto enorme non solo nel mondo rossonero, ma nell’intero movimento calcistico nazionale. Figura simbolo di eleganza, appartenenza e leadership, Baresi è stato per decenni uno dei riferimenti assoluti del calcio italiano.

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Dopo i tanti messaggi di cordoglio arrivati da club, ex compagni, tifosi e protagonisti del mondo dello sport, anche la FIGC ha deciso di rendere omaggio alla memoria dell’ex difensore. Per volontà del presidente federale Giovanni Malagò, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, e nel fine settimana.

Baresi FIGC, il primo omaggio prima di Juventus-Nizza

Il primo momento di raccoglimento è previsto prima dell’amichevole tra Juventus e Nizza, in programma alle 18:00. Sarà il primo tributo ufficiale disposto dalla Federazione per ricordare una delle più grandi leggende della storia del calcio italiano.

L’iniziativa coinvolgerà poi tutte le altre amichevoli previste sul territorio nazionale nel corso del weekend. Un gesto simbolico, ma dal forte valore emotivo, per onorare un campione che ha rappresentato valori profondi come fedeltà, rispetto, professionalità e senso di appartenenza.

Baresi FIGC, il comunicato ufficiale

Attraverso una nota, la FIGC ha comunicato la decisione presa dal presidente Malagò per ricordare Franco Baresi prima delle partite. Questo il testo del comunicato federale: «Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana».

Un omaggio doveroso per un campione che ha segnato un’epoca con la maglia del Milan e con quella dell’Italia. Il calcio italiano si stringe attorno alla sua memoria.