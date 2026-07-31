Lecce, caso Banda sempre più teso: dallo Zambia accuse sul contratto, il club valuta la linea dura

Il caso Banda-Lecce è tutt’altro che rientrato, il giocatore si allena in Zambia, torna ad apparire sui social e riaccende il caso: la situazione

Il caso Lameck Banda resta aperto in casa Lecce. Dopo due settimane di assenze dagli allenamenti, voli mai presi e chiamate senza risposta, l’esterno zambiano è tornato a farsi vedere sui social. Il calciatore ha pubblicato su Instagram alcuni video in cui si allena in palestra, tra corsa, flessioni ed esercizi con il bilanciere.

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Immagini che ridimensionano i timori sulle sue condizioni personali, ma aumentano il malumore del club giallorosso. Nei giorni scorsi il presidente Sticchi Damiani e il ds Trinchera avevano espresso preoccupazione per la situazione, arrivando a dire: «speriamo non sia accaduto qualcosa di grave di cui non siamo a conoscenza».

Banda Lecce, il club valuta azioni legali

Il ritorno social di Banda non ha chiarito i motivi della sua assenza, ma ha alimentato nuove tensioni. Anche l’ex compagno Ylber Ramadani, appena trasferitosi al Corum, ha commentato ironicamente: «Amico, hai bisogno di un jet privato!».

Il Lecce finora ha multato il giocatore per gli allenamenti disertati, ma ora potrebbe passare a provvedimenti più duri. La società valuta il ricorso al collegio arbitrale per chiedere la riduzione degli emolumenti, quindi un taglio dello stipendio. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di una richiesta di risarcimento danni, legata all’immagine del club e al possibile deprezzamento del cartellino.

Banda Lecce, la versione arrivata dallo Zambia

A complicare ulteriormente il quadro sono arrivate le parole riportate dai media zambiani. Secondo BolaNews, un amico del giocatore avrebbe spiegato così il malumore di Banda: «Banda non è contento di come il Lecce si è comportato con lui. Ha fatto tanti sforzi per il club, ma il suo contratto non è stato gestito nel modo giusto. Nessuno gli ha comunicato che l’accordo con il Lecce sarebbe stato prolungato fino al 2027 (il contratto, originariamente in scadenza a giugno 2026, prevedeva l’opzione di rinnovo unilaterale in favore del club, ndr), gli hanno fatto firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Si stanno approfittando della sua incapacità di leggere la lingua italiana e non gli hanno pagato lo stipendio per un mese. Lameck merita un trattamento migliore».

La preoccupazione, ora, sembra aver lasciato spazio alla rabbia. Il rapporto tra Banda e il Lecce appare sempre più compromesso.