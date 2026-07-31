Sazonov riparte dal Getafe: l’ex Torino firma a parametro zero con il club spagnolo

Saba Sazonov è un nuovo giocatore del Getafe, nuova avventura dopo l’esperienza al Torino per il difensore georgiano: i dettagli

Nuova esperienza professionale per Saba Sazonov. Il difensore georgiano, rimasto svincolato dopo la parentesi con il Torino, è pronto a ripartire dalla Liga con la maglia del Getafe. Come riferito da Marca, il club spagnolo è ormai vicino a chiudere l’operazione per portare il centrale alla corte di José Bordalás.

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Per Sazonov si tratta di una nuova occasione per rilanciarsi dopo un periodo non semplice in Italia. L’ex granata arriva a parametro zero e ha già iniziato a lavorare con il gruppo presso il centro sportivo del Getafe, segnale concreto di una trattativa ormai indirizzata verso la fumata bianca.

Sazonov Getafe, il retroscena sul mancato arrivo della scorsa estate

Secondo quanto riportato da Marca, il trasferimento di Sazonov al Getafe era già stato vicino nella precedente sessione estiva di mercato: «Il Getafe è in procinto di ingaggiare il difensore georgiano Saba Sazonov. Il giocatore, che si è già allenato con la squadra presso il loro centro sportivo, si unisce agli Azulones dopo essere stato a un passo dal trasferimento la scorsa estate».

Il difensore, però, non era riuscito a completare l’operazione in tempo. Il quotidiano spagnolo ha spiegato: «Il giocatore si unisce alla squadra di José Bordalás a parametro zero dopo la sua esperienza al Torino. Problemi con il club italiano gli avevano impedito di arrivare in tempo per l’ultimo giorno della finestra di mercato estiva. Ora, finalmente, ha raggiunto l’obiettivo prefissato da tutte le parti».

Sazonov Getafe, rinforzo per la difesa di Bordalás

Con l’arrivo di Sazonov, il Getafe aggiunge fisicità e profondità al reparto arretrato. Il centrale georgiano avrà ora l’opportunità di misurarsi con un campionato competitivo come la Liga, cercando continuità e spazio dopo l’esperienza al Torino.

Getafe, possibile doppio colpo georgiano

Il mercato del club spagnolo potrebbe però non fermarsi qui. Sempre secondo Marca, il Getafe lavora anche su un altro profilo georgiano: «Inoltre, il Getafe potrebbe ingaggiare due calciatori georgiani nella stessa sessione di mercato , dato che la squadra continua a lavorare per l’arrivo di Giorgi Kochorashvili, che giungerebbe dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto».

Un doppio asse georgiano che conferma la volontà del Getafe di rinforzare la rosa con profili fisici, internazionali e funzionali al progetto tecnico di Bordalás.