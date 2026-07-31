Nando Orsi ricorda Franco Baresi: «L’ultima bandiera, ha fatto crescere tutti quelli che gli sono stati vicino» – ESCLUSIVA

L’ex portiere della Lazio, Nando Orsi, ha voluto rendere omaggio e ricordare Franco Baresi: la bandiera del Milan si è spento all’età di 66 anni

Oggi il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi. La leggenda del Milan e della Nazionale, storico difensore e capitano, si è spento all’età di 66 anni per via di una malattia. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni di CalcioNews24.com, Nando Orsi ha voluto ricordare così Kaiser Franz.

PAROLE – «Franco Baresi è stato l’ultimo dei giocatori bandiera. E’ stato sempre nel Milan, senso di appartenenza straordinario. Giocatore di un’intelligenza tattica… Ha fatto crescere tantissimi giocatori vicino a lui. La linea difensiva: i famosi Maldini, Baresi e Costacurta, o gli stessi Filippo Galli e Tassotti, son cresciuti soprattutto perché era lui che comandava la salita o il tornare indietro. Tatticamente era straordinario, senso dell’anticipo, letture preventive. Ma soprattutto una persona, un leader carismatico che ha influenzato tantissimo. Una grandissima perdita, il ricordo di un grande calciatore ma soprattutto di una persona tranquilla, ma con un carisma che si vedeva sia in campo che fuori. Era un giocatore sul quale si appoggiavano un po’ tutti quanti. La perdita è stata importante e tragica proprio per questo».

SI RINGRAZIA NANDO ORSI PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA