Ousmane Diallo Thiao è del Parma: chi è il talento spagnolo arrivato dal Borussia Dortmund

Ousmane Diallo Thiao è un nuovo giocatore del Parma, colpo ufficiale fino al 2031: l’esterno offensivo arriva dal Borussia Dortmund

Ousmane Diallo Thiao è un nuovo giocatore del Parma. Il club ducale ha completato l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe 2007 dal Borussia Dortmund, blindando il giovane talento con un contratto fino al 30 giugno 2031. Un’operazione di prospettiva, ma anche un segnale preciso sulla volontà del Parma di investire su profili giovani, internazionali e con margini di crescita importanti.

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L’annuncio ha confermato i dettagli dell’operazione: «Parma, 31 luglio 2026 – Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund le prestazioni sportive del calciatore Ousmane Diallo Thiao. Il giovane talento e neo Campione d’Europa con la Spagna Under 19 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Esterno offensivo classe 2007, nato a Las Palmas, Diallo muove i primi passi nel settore giovanile dell’UD Las Palmas, prima di trasferirsi al Deportivo Alavés, dove continua a crescere e a costruire il proprio percorso calcistico. Nel 2023 approda al vivaio del Borussia Dortmund, una delle realtà più prestigiose del calcio europeo, con cui disputa la UEFA Youth League e, il 25 ottobre 2024, realizza il sogno dell’esordio tra i professionisti.

Un cammino importante anche con la Nazionale spagnola, con la quale ha attraversato le diverse tappe del settore giovanile, vestendo le maglie delle selezioni Under 15, Under 16 e Under 17».

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Chi è Ousmane Diallo Thiao: ruolo e profilo

Ousmane Diallo Thiao è nato a Las Palmas de Gran Canaria il 12 giugno 2007. È un esterno offensivo di piede destro, utilizzabile principalmente da ala sinistra, ma capace di agire anche sulla corsia opposta. Ha doppia cittadinanza spagnola e senegalese e una struttura fisica interessante, con i suoi 1,81 metri.

Il suo profilo è quello di un attaccante esterno moderno: rapido, verticale, portato all’uno contro uno e alla ricerca della profondità. Non è soltanto un giocatore da fascia, perché sa anche attaccare l’area con i tempi giusti e partecipare alla fase di rifinitura.

Diallo Thiao Parma, carriera tra Spagna e Dortmund

Il percorso di Diallo Thiao è iniziato nel settore giovanile dell’UD Las Palmas, prima del trasferimento al Deportivo Alavés. Nel 2023 è arrivata la chiamata del Borussia Dortmund, ambiente ideale per completare la crescita di un talento offensivo ancora giovanissimo.

In Germania ha giocato nelle formazioni giovanili del club, confrontandosi anche con competizioni internazionali come la UEFA Youth League. Il suo percorso lo ha portato fino al debutto tra i professionisti, tappa fondamentale prima del salto in Italia.

Ousmane Diallo Thiao, qualità tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Diallo è un esterno che vive di strappi, dribbling e cambio di passo. Ama partire largo, puntare il difensore e creare superiorità numerica. Può rientrare verso il centro per cercare la conclusione o attaccare il fondo per servire i compagni.

Le sue qualità principali sono velocità, verticalità, capacità di attaccare gli spazi e buona presenza negli ultimi metri. Deve ancora crescere nella continuità, nelle scelte finali e nella gestione dei momenti più tattici della partita, ma le basi sono di alto livello.

Fisicamente ha una struttura già interessante per un classe 2007. Non è solo un esterno brevilineo, ma un giocatore con falcata, gamba e margini per diventare più resistente nei duelli.

Cosa può dare Diallo Thiao al Parma

Per il Parma, Ousmane Diallo Thiao rappresenta un investimento tecnico e strategico. Può portare imprevedibilità sulle corsie, energia, profondità e soluzioni nell’uno contro uno. Non va considerato un giocatore già completamente formato, ma un talento da accompagnare con pazienza.

Nel breve periodo potrà aumentare le rotazioni offensive; nel medio termine può diventare un esterno capace di alzare qualità, ritmo e pericolosità del reparto offensivo gialloblù.