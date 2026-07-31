Mastantuono via dal Real Madrid in prestito: Roma e Fiorentina osservano, ma decide l’argentino. Ecco a chi farebbe più comodo

Franco Mastantuono è ufficialmente in uscita Real Madrid, decisione presa: niente tournée in Austria e cessione in prestito in estate

Il futuro di Franco Mastantuono sarà lontano dal Real Madrid, almeno nell’immediato. Il talento argentino classe 2007 è ormai fuori dal gruppo squadra dei Blancos e non partirà per la tournée in Austria. Una decisione chiara da parte del club spagnolo, intenzionato a cederlo in prestito per permettergli di trovare spazio, continuità e minuti veri in una fase delicata del suo percorso di crescita.

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Il giocatore, dopo aver inizialmente spinto per un possibile ritorno al River Plate, sta ancora valutando quale possa essere la destinazione migliore. Sulle sue tracce si sono mossi diversi club, tra cui Fiorentina, Roma e alcune società francesi e spagnole. Al momento, però, non c’è ancora una trattativa avanzata con i viola.

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Mastantuono Fiorentina, informazioni chieste al Real Madrid

La Fiorentina si è inserita nella lista delle pretendenti e segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Il club viola ha chiesto informazioni al Real Madrid, anche mentre portava avanti altri dossier di mercato, tra cui quello legato a Valdepeñas. Per ora, però, la società toscana non intende mettere pressione al giocatore.

Non risultano incontri o meeting in programma con i Blancos. La Fiorentina aspetta che sia Mastantuono a maturare una decisione definitiva, valutando liberamente quale progetto possa offrirgli il contesto migliore. Firenze resta una pista da monitorare, soprattutto perché potrebbe garantire un percorso di crescita più lineare e un minutaggio importante.

Mastantuono Roma, perché può piacere a Gasperini

Dal punto di vista tecnico, Mastantuono farebbe molto comodo alla Roma. Nel calcio di Gian Piero Gasperini, un mancino creativo capace di partire da destra, accentrarsi e giocare tra le linee potrebbe rappresentare una soluzione preziosa per aumentare imprevedibilità e qualità negli ultimi metri.

La Roma cerca giocatori in grado di saltare l’uomo, creare superiorità e dare strappi alla manovra offensiva. In questo senso, l’argentino avrebbe caratteristiche molto adatte al progetto giallorosso. Il nodo, però, resta lo spazio: in una piazza ambiziosa e competitiva come Roma, il rischio sarebbe quello di entrare in una rotazione più ampia senza avere subito continuità.

Mastantuono, Roma o Fiorentina: dove farebbe più comodo?

La risposta dipende dall’obiettivo principale del prestito. Se il Real Madrid vuole valorizzare il giocatore garantendogli minuti, la Fiorentina può rappresentare la soluzione più logica. A Firenze avrebbe probabilmente meno pressione e maggiori possibilità di diventare centrale in tempi brevi.

Se invece l’obiettivo è inserirlo in un progetto più competitivo, con un allenatore abituato a valorizzare talenti offensivi e giocatori duttili, la Roma sarebbe la destinazione più intrigante. A livello tecnico farebbe più comodo ai giallorossi, mentre a livello di crescita immediata la Fiorentina sembra oggi il contesto più favorevole.

La decisione finale, però, passerà soprattutto da Mastantuono: il talento argentino vuole scegliere con attenzione la tappa più giusta per il suo futuro.