Morte Franco Baresi, l’omaggio di Zazzaroni: «La sua interpretazione del ruolo di libero resta unica, senza di lui non ci sarebbe stato quel Milan»

Ivan Zazzaroni omaggia Franco Baresi: il ricordo del direttore del Corriere dello Sport per la bandiera del Milan scomparsa oggi

Nel giorno della scomparsa di Franco Baresi, anche Ivan Zazzaroni ha voluto rendere omaggio allo storico capitano del Milan e della Nazionale italiana. Interpellato ai microfoni di CalcioNews24, il direttore del Corriere dello Sport ha ricordato il peso umano e sportivo di una delle figure più iconiche del calcio italiano.

Zazzaroni ha sottolineato come Baresi sia stato non soltanto il capitano, ma anche il volto di un Milan straordinario, capace di segnare un’epoca. La sua interpretazione del ruolo di libero viene ricordata come qualcosa di irripetibile, per intelligenza tattica, personalità e leadership.

Nel ricordo del giornalista emergono soprattutto la semplicità, la serietà, la riservatezza e il coraggio di Kaiser Franz. Un campione che ha rappresentato un modello per chi ha vissuto quel calcio e per chi continua a tramandarne la memoria.

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PAROLE – «È stato il capitano e il volto di una squadra fantastica. La sua interpretazione del ruolo del libero resta unica. Di Franco mi colpivano la semplicità, la serietà, la riservatezza, il coraggio.

Senza Kaiser Franz non ci sarebbe stato quel Milan.

Fortunato chi – come me, come tanti di voi – ha potuto vivere quel calcio».