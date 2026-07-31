Juventus-Nizza 2-0, Douglas Luiz lancia segnali a Spalletti: «La mia priorità è restare qui»

Juventus-Nizza, i bianconeri chiudono il precampionato europeo con una vittoria per 2 a 0: protagonista del match Douglas Luiz, le sue parole

La Juventus batte il Nizza per 2-0 alla Continassa e chiude il precampionato europeo con un altro successo. Davanti a circa 400 tifosi, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato il vantaggio dopo soli 11 minuti grazie a Douglas Luiz, autore di un destro preciso dal limite dell’area. Nel finale è poi arrivato il raddoppio del giovane Oboavwoduo, bravo a finalizzare una ripartenza letale.

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La vittoria conferma alcuni segnali positivi, soprattutto sul piano difensivo, ma racconta anche una Juventus ancora incompleta. Mancano diversi nazionali e i nuovi innesti dovranno ancora inserirsi, mentre in zona offensiva la squadra continua a faticare nella produzione di occasioni pulite.

Juventus-Nizza, attacco ancora poco incisivo

Dopo i test di Basilea e Liegi, anche contro il Nizza la Juventus ha mostrato qualche limite negli ultimi metri. Spalletti ha scelto Milik dal primo minuto, con il polacco titolare dopo 797 giorni, ma il risultato sul piano offensivo non è cambiato molto: poche occasioni e poca pericolosità dentro l’area.

Non a caso, il precampionato europeo dei bianconeri si chiude con appena due gol, entrambi segnati da centrocampisti: prima Miretti contro lo Standard Liegi, poi Douglas Luiz contro il Nizza. L’arrivo di Randal Kolo Muani dal PSG e di Kerim Alajbegovic dal Bayer Leverkusen, per una cifra complessiva vicina agli 80 milioni di euro, dovrà servire proprio a dare nuova energia all’attacco.

Juventus, Douglas Luiz vuole restare

Il protagonista della giornata è stato Douglas Luiz. Il brasiliano ha segnato un gol di qualità e ha dato ordine alla manovra, pur dovendo ancora crescere sul piano dell’intensità. Dopo la partita, il centrocampista ha parlato a Sky Sport, chiarendo la propria posizione sul futuro: «Se voglio restare alla Juve? E’ quello che ho in mente. È stato il mio obiettivo fin dal primo allenamento, quando sono arrivato. Questa è la mia priorità: restare qui e dimostrare a tutti che posso dare il massimo per questo club. Sono qui per dimostrare al mio allenatore e al club che posso dare il massimo qui. Voglio dimostrare perché mi hanno acquistato e spero di riuscire a farlo ogni volta che scendo in campo».

Juventus, difesa solida ma da completare

La nota più positiva per Spalletti arriva dalla difesa: tre test internazionali e zero gol subiti. Contro il Nizza hanno convinto soprattutto Gatti e Kelly, attenti contro gli attaccanti francesi e tra i migliori in campo.

Resta però qualche nodo aperto. Kalulu adattato a terzino sinistro non ha convinto pienamente e negli ultimi giorni di mercato servirà trovare un’alternativa a Cambiaso. La Juventus vince, non subisce e prova a voltare pagina: ora servirà aumentare ritmo, qualità offensiva e profondità della rosa.