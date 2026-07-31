Juve, il mercato entra nel vivo: dopo Kolo Muani e Alajbegovic è caccia al nuovo portiere, mentre si prepara la rivoluzione delle cessioni

La Juventus ha finalmente acceso il mercato con gli arrivi ormai imminenti di Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, due operazioni che valgono complessivamente circa 80 milioni di euro e che segnano il primo vero scatto della dirigenza Carnevali–Massara . Ma, sistemato l’attacco, ora la priorità assoluta diventa il nuovo portiere, tassello indispensabile per consegnare a Spalletti una squadra più solida e competitiva.

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Il nome più caldo è quello di Zion Suzuki, protagonista di una crescita impressionante al Parma. Il club ducale valuta il giapponese non meno di 30 milioni, cifra che ha già fatto indietreggiare Leeds e Newcastle, mentre il giocatore ha chiaramente espresso la volontà di scegliere la Juventus come prossima destinazione. Suzuki vede Torino come il luogo ideale per diventare titolare in un top club, e la Juve sta lavorando per chiudere l’operazione prima che il PSG – anch’esso interessato – possa inserirsi definitivamente.

Alle spalle di Suzuki resta viva la pista Guglielmo Vicario, che il Tottenham sarebbe disposto a liberare a condizioni vantaggiose. È un profilo affidabile, già pronto, che garantirebbe esperienza internazionale e continuità immediata . La Juventus, però, ha ormai abbandonato la strada che portava a Emiliano “Dibu” Martinez: la trattativa con l’Aston Villa procede troppo lentamente e non offre le garanzie economiche necessarie .

Parallelamente, la Juve deve anche sfoltire la rosa. Tra i giocatori considerati cedibili ci sono, tra gli altri, Jonathan David, Michele Di Gregorio e Nico Gonzalez, tutti inseriti nella lista delle possibili uscite per finanziare i prossimi colpi e alleggerire il monte ingaggi . Carnevali e Massara stanno lavorando su più tavoli, consapevoli che le cessioni saranno decisive quanto gli acquisti.

La Juventus ha iniziato a muoversi davvero. Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, ora serve completare la rivoluzione: il portiere, altre uscite mirate e almeno un altro innesto di livello. Il mercato bianconero, finalmente, è entrato nel vivo.