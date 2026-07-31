FA, maxi‑sanzione al Chelsea: dodici milioni e stop condizionale a due finestre di calciomercato

La Football Association ha multato il Chelsea per 10 milioni di sterline per irregolarità nei rapporti con gli agenti sportivi, imponendo anche il divieto condizionale di tesserare nuovi giocatori per due finestre di mercato, chiudendo così il procedimento aperto lo scorso settembre che contestava al club 74 violazioni del regolamento su agenti, intermediari e investimenti legati a terze parti.

La Commissione Regolamentare indipendente aveva disposto una penalizzazione di sei punti sospesa fino al 2027, poi annullata dal Collegio d’Appello dopo il ricorso dei Blues, che invece non hanno impugnato la multa, destinata allo sviluppo dell’attività di base. Con questa sanzione, il totale delle multe inflitte al Chelsea supera 18 milioni di sterline, considerando anche i 10 milioni imposti dalla UEFA nel 2023 e la sanzione della Premier League per violazioni finanziarie durante la gestione Abramovich.

Al centro della vicenda ci sono rendicontazioni incomplete e pagamenti irregolari: tra il 2011 e il 2018 il club ha versato oltre 23 milioni di sterline a sette agenti non registrati o entità collegate per operazioni legate a giocatori come Eden Hazard, Ramires, David Luiz, André Schürrle e Nemanja Matić.

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COMUNICATO – «Il Chelsea Football Club è lieto di confermare che gli organi giudiziari della FA hanno raggiunto una decisione definitiva in merito a questioni regolamentari pregresse che il club aveva segnalato spontaneamente. Nel 2022, il club ha segnalato spontaneamente a tutti gli organi di controllo competenti potenziali violazioni storiche del regolamento. In seguito a tale segnalazione, ha collaborato in modo aperto e trasparente con tutti gli organi di controllo, divulgando volontariamente e proattivamente migliaia di documenti»

«Come già annunciato, sono stati raggiunti accordi transattivi con la UEFA e la Premier League in merito alle stesse questioni e problematiche regolamentari auto-segnalate e già affrontate in precedenza. Il club è lieto di confermare che, con la conclusione del procedimento della FA, si pone fine a tutte le azioni disciplinari intraprese nei confronti del club»,