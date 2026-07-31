Roma, Gasperini festeggia: con Castro, Malen e Dybala nasce uno degli attacchi più completi d’Italia

La Roma di Gian Piero Gasperini entra nella nuova stagione con un’idea chiarissima: tornare a vincere. Il ritorno in Champions League, certificato dopo l’ultima annata di crescita e risultati, ha alzato l’asticella delle ambizioni giallorosse: non basta partecipare, ora si vuole competere davvero, in Italia e in Europa.

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Il segnale più forte arriva dal mercato: Santiago Castro è il primo grande colpo della seconda era Gasperini. L’accordo con il Bologna è stato chiuso sulla base di 35 milioni di euro, 33 di parte fissa più 2 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita a favore dei rossoblù. Un investimento pesante, che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la volontà della Roma di costruire un attacco di livello assoluto.

Castro, classe 2004, arriva per indossare la maglia numero 9 e per affiancare Donyell Malen, protagonista dell’ultima stagione e già al centro del progetto offensivo. Gasperini lo vede come un centravanti moderno: sa giocare spalle alla porta, attaccare l’area, muoversi anche da seconda punta. Malen, invece, è l’uomo che attacca la profondità, che si muove su tutto il fronte e che può aprire spazi per i compagni. Insieme, possono diventare una coppia devastante, soprattutto con Paulo Dybala alle loro spalle, libero di cucire gioco e inventare assist.

Le prime amichevoli hanno già mostrato il potenziale del nuovo reparto: Dybala e Malen hanno firmato i gol nel 3-3 contro il Cannes, confermando che la qualità offensiva è il vero punto di forza di questa Roma.

Con Castro, Malen e Dybala, il parco attaccanti giallorosso può diventare uno dei migliori in Italia: soluzioni diverse, grande tecnica, capacità di segnare e di far segnare. Gasperini ha finalmente gli interpreti giusti per il suo calcio verticale e aggressivo. Ora, alla Roma, manca solo una cosa: trasformare questo potenziale in trofei.