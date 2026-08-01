Roma, assalto a Givairo Read: offerti 25 milioni al Feyenoord, sfida aperta col Nottingham Forest

La Roma spinge per Givairo Read, D’Amico accelera per l’esterno del Feyenoord: sul piatto 25 milioni di euro. Basteranno?

La Roma cambia passo sul mercato e prova ad affondare il colpo per Givairo Read, talento del Feyenoord individuato come obiettivo principale per rinforzare la fascia destra. Il club giallorosso vuole anticipare la concorrenza e consegnare a Gian Piero Gasperini un esterno giovane, dinamico e con grandi margini di crescita.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha presentato al club olandese un’offerta da circa 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, per un totale potenziale di 25 milioni. Una proposta importante, che conferma la volontà della dirigenza romanista di provare a chiudere l’operazione in tempi brevi.

Roma Read, accordo di massima con il giocatore

Con Read sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima. Ora, però, la decisione passa al Feyenoord, chiamato a valutare se aprire definitivamente alla cessione del proprio gioiello. La Roma spinge, ma deve fare attenzione al Nottingham Forest, considerato il principale concorrente nella corsa all’esterno.

Il club inglese sarebbe pronto a rilanciare sia con il Feyenoord sia con il giocatore, al quale potrebbe proporre un ingaggio molto importante. Per questo motivo la Roma vuole muoversi senza perdere tempo. Emissari di D’Amico sarebbero pronti a partire per Rotterdam con l’obiettivo di trovare un’intesa direttamente dal vivo.

Roma Read, le alternative restano Fresneda e Juanlu Sanchez

Il nome di Read è oggi in cima alla lista giallorossa, ma non è l’unica pista monitorata. Resta viva anche l’opzione Fresneda, profilo seguito da tempo e ancora al centro dei contatti con lo Sporting Lisbona. Sullo sfondo c’è anche Juanlu Sanchez del Siviglia, considerato un’alternativa più semplice da raggiungere, ma al momento meno calda nelle valutazioni della dirigenza.

Read apre al futuro: le parole dell’esterno

Intanto, Givairo Read continua ad allenarsi e osserva con attenzione l’evoluzione del mercato. Ai microfoni di Voetbal International ha dichiarato: «Se si presentasse l’opportunità di andare in un club che mi piace, sarei chiaramente pronto. Bisogna sempre avere fiducia in sé stessi. Ora sono di nuovo in forma, mi sento forte fisicamente e mentalmente. Il passo successivo è quello di mostrarlo sul campo. Questo è il mio obiettivo principale per questa stagione: mantenermi in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto facilmente le cose possono andare male nel calcio. Pensi di essere tornato e invece sei costretto a dover fare un altro passo indietro».

La Roma accelera, il Feyenoord riflette e il Nottingham Forest resta in agguato. Le prossime ore possono diventare decisive.