Funerale Baresi, il Milan in Australia non potrà rientrare: rossoneri presenti solo con il cuore

Funerale Baresi, la prima squadra del Milan non sarà a Sant’Ambrogio per la cerimonia in suffragio dell’ex difensore: il motivo

Il Milan sarà idealmente tutto accanto a Franco Baresi, ma la prima squadra impegnata nella tournée in Australia non potrà partecipare fisicamente al funerale dell’ex capitano rossonero, in programma martedì nella chiesa di Sant’Ambrogio. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di un rientro immediato a Milano non è mai stata presa concretamente in considerazione per ragioni logistiche e organizzative.

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La distanza tra Perth e Milano rappresenta l’ostacolo principale. Per essere presenti martedì mattina, giocatori e staff dovrebbero affrontare un viaggio di oltre venti ore, con almeno uno scalo. Organizzare il rientro per l’intero gruppo significherebbe trovare 40-50 posti sullo stesso volo in pieno inizio agosto, oppure allestire in pochissimo tempo un charter intercontinentale. Una soluzione complicatissima, anche perché il Milan dovrebbe poi tornare subito in Australia per disputare il derby contro l’Inter, previsto mercoledì alle 13 italiane, le 19 locali.

Milan, impossibile annullare la tournée

L’altra opzione sarebbe stata quella di interrompere la tournée, ma anche questa strada avrebbe creato problemi enormi. Da tempo sono esauriti i circa 60.000 posti dell’Optus Stadium per la sfida contro l’Inter, mentre è previsto il pienone anche per il match dell’8 agosto a Giacarta contro il Chelsea.

Oltre all’aspetto sportivo e logistico, ci sono anche accordi già firmati con gli organizzatori. Per questo motivo la squadra resterà a Perth, dove potrebbe essere organizzato un momento collettivo di raccoglimento in concomitanza con il funerale.

Milan, chi rappresenterà il club al funerale di Baresi

La società rossonera sarà comunque rappresentata a Milano dal patron Gerry Cardinale, dal presidente Paolo Scaroni, dagli altri dirigenti e da numerosi dipendenti di Casa Milan. Possibile anche la presenza di Christian Pulisic e Santiago Gimenez, rimasti a lavorare a Milanello perché infortunati.

Il gruppo squadra non ci sarà fisicamente, ma il sentimento sarà unanime. Il Milan vuole essere vicino a Baresi, alla sua famiglia e alla memoria di una leggenda che resterà per sempre parte dell’identità rossonera.