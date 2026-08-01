Chelsea, niente penalizzazione e mercato salvo: la FA evita il -6 ai Blues

Chelsea, scongiurata la penalizzazione in Premier League e il mercato bloccato: sospiro di sollievo per i Blues di Xabi Alonso

Il Chelsea evita la penalizzazione di 6 punti e tira un primo sospiro di sollievo dopo giorni complicati sul fronte disciplinare. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, la Football Association non applicherà il -6 in classifica ai Blues, finiti sotto osservazione per una serie di violazioni regolamentari legate alla gestione precedente del club.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La vicenda, però, non può considerarsi del tutto chiusa. La FA continuerà infatti a indagare sulle singole violazioni emerse, ma intanto Xabi Alonso non sarà costretto a cominciare la stagione con una pesante penalizzazione. Restano invece la multa e il controllo sul mercato.

Chelsea FA, multa e mercato sotto osservazione

Il club londinese dovrà pagare una sanzione da 11,7 milioni di euro, pari a 10 milioni di sterline, e ha già deciso di non presentare ricorso. La stessa FA ha precisato che la cifra sarà destinata allo sviluppo del calcio di base in Inghilterra, restando dunque all’interno del sistema calcistico nazionale.

Sul fronte mercato, il Chelsea non subirà un blocco immediato, ma sarà tenuto sotto osservazione per due sessioni. La sospensione del divieto è stata mitigata dalla condizionale, anche in virtù dell’atteggiamento collaborativo mostrato dalla nuova proprietà guidata da Todd Boehly e dal fondo Clearlake Capital.

Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato: «Il club ha collaborato in modo aperto e trasparente con tutti gli organi di controllo, fornendo volontariamente e proattivamente migliaia di documenti». Per questo motivo i Blues hanno accolto con favore la «decisione finale» e hanno considerato «chiuso il procedimento disciplinare contro il club».

Chelsea, indagini aperte ma mercato già ricchissimo

Le violazioni erano state segnalate nel 2022, durante il passaggio di proprietà da Roman Abramovich alla nuova gestione. La Commissione disciplinare della FA aveva contestato al Chelsea 74 violazioni, legate a regolamenti su agenti, intermediari e investimenti di terzi nei calciatori.

Intanto il club resta libero di operare sul mercato, dove ha già speso circa 340 milioni di euro per i primi sette acquisti. Tra le operazioni più importanti figurano l’inserimento su Marco Palestra, l’affondo da 138 milioni per Morgan Rogers, oltre agli investimenti per Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Emmanuel Emegha, Denner e Dastan Satpaev.

Il Chelsea evita dunque lo scenario peggiore, ma resterà sotto la lente della FA nelle prossime finestre di mercato.