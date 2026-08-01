Franco Mastantuono annuncia a Mourinho la scelta Italia. In giornata incontro con la Fiorentina. Il retroscena

La Fiorentina ha individuato in Franco Mastantuono, attaccante classe 2007 del Real Madrid, uno dei profili più interessanti per il proprio mercato. Il club viola è uscito allo scoperto alla vigilia dell’amichevole contro i blancos, con l’intenzione di capire margini e condizioni di un’operazione che il Real vorrebbe comunque controllare, mantenendo l’ultima parola anche in caso di cessione. I rapporti tra le società sono intensi: dopo la chiusura dell’affare Valdepeñas, il dialogo tra Florentino Pérez e Fabio Paratici prosegue senza sosta.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un segnale importante arriva dal virgolettato riportato dal Corriere dello Sport: «Vado in Italia», avrebbe detto Mastantuono a José Mourinho, escludendo altre destinazioni e indicando la Serie A come scelta preferita. Una posizione che potrebbe pesare nella corsa per portarlo a Firenze, rendendo la volontà del giocatore un fattore decisivo nella trattativa.

La Fiorentina, però, non è l’unica società italiana sulle tracce dell’argentino. Milan e Napoli hanno già manifestato interesse, e Mastantuono guarda con attenzione alla possibilità di giocare le coppe europee. Allo stesso tempo, potrebbe essere convinto dal progetto viola e dalla capacità di persuasione di Paratici, che sta lavorando per presentargli un percorso di crescita credibile e strutturato.

Secondo il quotidiano, la dirigenza viola non intende esercitare pressioni: Mastantuono dovrà scegliere con calma la soluzione migliore per la propria carriera. I contatti tra le parti sono concreti e costanti, e la Fiorentina resta in corsa, forte della volontà del ragazzo e della solidità dei rapporti con il Real Madrid.