Milan, spunta la pazza idea Brahim Díaz: ecco il possibile nuovo prestito dal Real Madrid

Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista sul mercato. Dopo la chiusura della pista che portava al talento greco Konstantinos Karetsas — passato dal Genk al Borussia Dortmund per 33 milioni — la dirigenza rossonera sta valutando altri profili. Tra questi ci sono l’argentino Matías Soulé della Roma e l’inglese Ethan Nwaneri dell’Arsenal, entrambi classe 2007. Secondo il Corriere della Sera, il Milan sta riflettendo anche sul possibile ritorno di Brahim Díaz.

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Il classe 1999, naturalizzato marocchino, è sotto contratto con il Real Madrid fino al 2027. Con i rossoneri ha già vissuto tre stagioni in prestito dal 2020 al 2023, totalizzando 124 presenze, 18 gol e 15 assist, oltre alla conquista dello Scudetto 2022. Con la maglia dei Blancos ha invece collezionato 163 presenze, con 22 gol e 30 assist. Su di lui si era mossa anche la Juventus, che ha poi virato sul bosniaco Kerim Alajbegovic, in arrivo dal Bayer Leverkusen per 35 milioni bonus compresi.

Sul fronte uscite, il nodo principale riguarda Rafael Leão. Il Galatasaray, già certo di partecipare alla fase a gironi di Champions League, è pronto a presentare un’offerta per l’attaccante portoghese classe 1999. A differenza del Fenerbahçe, i giallorossi possono garantire subito la vetrina europea, elemento che sta convincendo Leão a prendere in considerazione la destinazione turca.

Complice la mancanza di proposte concrete da Premier League e Liga, Leão apre al trasferimento in Turchia, ma pone una condizione chiara: un ingaggio in doppia cifra. La trattativa resta complessa, ma il Milan sa che il futuro del suo numero 10 sarà uno dei dossier più delicati dell’estate.