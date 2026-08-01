Calciomercato Sassuolo, trattativa in corso per Femi Seriki: cifre e dettagli dell’offerta allo Sheffield United! Chi è il possibile colpo dei neroverdi

Calciomercato Sassuolo, chi è Femi Seriki, nuovo possibile colpo dei neroverdi. La sua storia e l’identikit tecnico

Il calciomercato del Sassuolo entra sempre più nel vivo con la dirigenza neroverde determinata a completare e rinforzare l’organico a disposizione dello staff tecnico prima dell’inizio delle competizioni ufficiali. Tra le esigenze primarie emerse nel corso della programmazione estiva, la priorità assoluta riguarda l’ingaggio di un nuovo interprete per la corsia laterale di destra. In quest’ottica, la società emiliana ha posato con decisione i propri occhi su Femi Seriki, promettente difensore di proprietà dello Sheffield United. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Prestito con obbligo di riscatto: le cifre della proposta neroverde

Per superare le resistenze del club inglese e chiudere l’accordo in tempi brevi, la dirigenza del Sassuolo ha presentato un’offerta formale ben definita. La proposta si articola sulla base di un prestito da 1 milione di euro con un obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un investimento complessivo da 6 milioni che dimostra quanto la società creda nel valore e nel potenziale del giocatore.

La trattativa è attualmente in corso e i canali di diplomazia tra le due società restano apertissimi. L’inserimento dell’obbligo di riscatto rappresenta un elemento chiave della negoziazione, offrendo alle Blades garanzie chiare sulla cessione a titolo definitivo al termine della stagione.

Le caratteristiche tecniche del laterale destro 23enne

Femi Seriki, laterale destro 23enne, rappresenta un profilo moderno e dinamico, caratterizzato da un’eccezionale straripanza atletica. Cresciuto nel sistema calcistico britannico, il calciatore abbina una grande velocità di base a una notevole forza fisica, doti che gli consentono di percorrere la fascia con continuità e intensità durante tutto l’arco dei novanta minuti. La sua versatilità gli permette di disimpegnarsi con efficacia sia come terzino di spinta in una linea difensiva a quattro, sia come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque.

Un innesto di prospettiva per la corsia di destra

L’ingaggio di Seriki si inserisce perfettamente nella collaudata filosofia di mercato del Sassuolo, da sempre attenta a scovare talenti con ampi margini di miglioramento da valorizzare nel proprio contesto tattico. L’arrivo dell’esterno consentirebbe di aggiungere fisicità, spinta ed energia fresca a tutto il reparto arretrato. Se le parti troveranno l’intesa definitiva sulle modalità di pagamento nei prossimi giorni, il giovane difensore sarà pronto a volare in Italia per sostenere le visite mediche e iniziare la sua nuova avventura.