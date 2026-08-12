Inter, la sorpresa dell’estate è Leonardo Bovio: chi è il centrale classe 2008 tra curiosità e futuro – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Inter, la storia di Leonardo Bovio: chi è il centrale classe 2008 che ha stupito tutti quest’estate – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Né Federico Dimarco, né Andy Diouf, né Aleksandar Stankovic: la vera rivelazione del precampionato dell’Inter risponde al nome di Leonardo Bovio. Il difensore centrale classe 2008 ha saputo sfruttare al massimo le opportunità concesse dallo staff tecnico nelle amichevoli estive, rubando la scena con prestazioni di grande maturità. Il giovanissimo nerazzurro ha impressionato particolarmente nel test amichevole vinto contro la Juventus, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti e dimostrando personalità nel contenere prima Jonathan David e successivamente Randal Kolo Muani.

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Le cinque curiosità su Leonardo Bovio: dalle arti marziali agli idoli calcistici

Per comprendere meglio il profilo del giovane talento milanese, ecco alcuni aspetti chiave della sua crescita personale e calcistica:

Dal judo al pallone: Il calcio è di casa nella famiglia Bovio, visto che il padre Andrea ha giocato a lungo nei campionati dilettantistici di Eccellenza. Curiosamente, però, il primo sport di Leonardo è stato il judo . Quando decise di passare al calcio, il padre gli disse scherzosamente che per lui sarebbe stato meglio dedicarsi alla danza.

Il calcio è di casa nella famiglia Bovio, visto che il padre Andrea ha giocato a lungo nei campionati dilettantistici di Eccellenza. Curiosamente, però, il primo sport di Leonardo è stato il . Quando decise di passare al calcio, il padre gli disse scherzosamente che per lui sarebbe stato meglio dedicarsi alla danza. I modelli di riferimento: Per caratteristiche atletiche e di lettura difensiva molti addetti ai lavori lo hanno accostato ad Andrea Barzagli , ma il classe 2008 guarda soprattutto ad Alessandro Bastoni per l’impostazione della manovra. I suoi grandi idoli d’infanzia restano due leggende internazionali come Carles Puyol e Sergio Ramos .

Per caratteristiche atletiche e di lettura difensiva molti addetti ai lavori lo hanno accostato ad , ma il classe 2008 guarda soprattutto ad per l’impostazione della manovra. I suoi grandi idoli d’infanzia restano due leggende internazionali come e . Centrale moderno e vizio del gol: Bovio è un difensore centrale di piede destro, solido nella marcatura a uomo e abile nella prima costruzione dal basso. A queste doti abbona anche un ottimo fiuto della rete: nell’ultima annata ha collezionato 4 gol tra campionato Primavera e Youth League.

Il rinnovo di contratto e le prospettive future in nerazzurro

I vertici di Viale della Liberazione hanno già scelto di tutelare il proprio patrimonio. Prima della tournée estiva con la prima squadra, l’Inter ha preparato il rinnovo di contratto a lunga durata che verrà ufficializzato a breve.

Sul fronte del futuro immediato, mentre diversi tifosi chiedono la sua permanenza permanente in prima squadra per completare la retroguardia, l’orientamento principale resta quello di un percorso di crescita graduale. Per Bovio si profilano le porte dell’Under 23 allenata da Stefano Vecchi, compagine con cui nell’ultima stagione aveva già accumulato diverse chiamate in panchina. Che si tratti di prima squadra, Under 23 o prestito formativo, le prestazioni estive hanno già acceso i riflettori su uno dei prospetti più luminosi del vivaio interista.