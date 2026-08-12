Spence all’Inter, è fatta! Perché il terzino inglese è il rinforzo perfetto per la fascia di Chivu

Spence all’Inter, accordo trovato! Perché il terzino inglese è il rinforzo giusto per la squadra di Cristian Chivu

L’Inter completa un’operazione di fondamentale importanza strategica e chiude la trattativa per l’arrivo di Djed Spence. La dirigenza nerazzurra ha infatti raggiunto un accordo verbale definitivo con il Tottenham per il tesseramento del laterale destro inglese secondo Fabrizio Romano. L’intesa economica tra le due società è stata formalizzata sulla base di un trasferimento pari a 31,5 milioni di euro, cifra che ha convinto la compagine britannica a concedere il via libera finale. Si registra inoltre l’accordo totale anche con Spence, il quale ha manifestato in modo chiaro la volontà di sposare il progetto nerazzurro. L’affare è dunque concluso e nei prossimi giorni il calciatore svolgerà l’iter di visite mediche prima di apporre la firma sul contratto.

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Perché Djed Spence è il colpo ideale per l’assetto nerazzurro

L’ingaggio dell’esterno classe 2000 rappresenta la risposta ideale alle necessità tattiche della squadra. Nel sistema di gioco basato sul 3-5-2, la figura dell’esterno a tutta fascia ricopre una rilevanza vitale per garantire ampiezza, spinta e coperture, e il profilo del britannico possiede tutte le caratteristiche necessarie per esaltarsi in questo ruolo.

In primo luogo, Spence porta in dote una straripante potenza atletica e un’eccezionale velocità in progressione, elementi chiave per ribaltare l’azione e percorrere con continuità i novanta metri di campo. La sua spiccata abilità nell’uno contro uno offre ai nerazzurri una risorsa preziosa per scardinare le difese chiuse, creando superiorità numerica sulla corsia esterna ed eseguendo cross precisi per i tiratori e le punte presenti in area.

Inoltre, la formazione maturata nei ritmi intensi della Premier League gli garantisce un’elevata tenuta fisica nei duelli individuali e una rapida capacità di ripiegamento in fase non possesso. La sua giovane età, abbinata a un’esperienza già consolidata a livello internazionale, offre garanzie di rendimento immediato e ampi margini di ulteriore crescita tattica. L’arrivo di Spence consente così all’Inter di innalzare la qualità atletica e la profondità delle proprie rotazioni, assicurando la presenza di un interprete dinamico ed esplosivo sulla fascia destra per competere al massimo livello in campionato e in Europa.