Tegola Pogba, il Monaco spinge per la rescissione: nuovo stop muscolare per il francese e futuro che torna incerto!

Il Monaco ha proposto la rescissione del contratto di Paul Pogba dopo l’ennesimo infortunio del centrocampista francese

La parabola di Paul Pogba si arricchisce di un altro amaro capitolo. Il Monaco intende chiudere anticipatamente il rapporto di lavoro con il centrocampista transalpino, proponendo una risoluzione consensuale dell’accordo prima della scadenza del 1° settembre. La finalità del club del Principato è concedere al calciatore l’opportunità di trovarsi una nuova sistemazione nel corso della stagione, alleggerendo al contempo la rosa da un tesserato costantemente fermato dai problemi fisici. Come rivelato dai quotidiani Nice-Matin e Le Parisien, la società ha già messo al corrente l’entourage dell’ex perno della Juventus, lasciando la decisione finale nelle mani dell’atleta.

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Il nuovo dramma in ritiro: fitta alla coscia e soccorsi sul campo

Ad affrettare la presa di posizione dei vertici monegaschi è stato un ulteriore infortunio verificatosi durante il raduno prestagionale svolto in Inghilterra, nella cornice di St George’s Park. Durante un’esercitazione con il pallone, il calciatore classe ’93 è stato sorpreso da un dolore acuto alla coscia sinistra, crollando sull’erba e urlando per la sofferenza davanti agli sguardi attoniti dei compagni e del corpo tecnico.

I sanitari della squadra sono scesi celermente sul terreno di gioco per prestare le prime cure e applicare una fasciatura alla zona interessata. La serietà del quadro è apparsa subito evidente quando il giocatore ha dovuto abbandonare la seduta sorretto a spalla da due componenti dello staff, evidenziando enormi difficoltà nel camminare autonomamente.

Calvario senza fine: il bilancio dei guai fisici con il Monaco

Il trauma muscolare rimediato in terra britannica va a sommarsi a un’estate già ampiamente compromessa dai problemi al ginocchio destro, che avevano condizionato lo svolgimento della preparazione nei mesi precedenti. La tenuta complessiva dell’ex bianconero desta ormai pesanti interrogativi: nell’ultima annata di Ligue 1, infatti, il francese è riuscito a collezionare la miseria di sei presenze complessive.

Mentre si attendono gli esiti degli esami diagnostici per valutare l’eventuale presenza di lesioni di grave entità, l’avventura di Pogba nel Principato sembra essere arrivata al capolinea. La proposta di addio anticipato apre ora scenari d’incertezza sul prosieguo della sua carriera ad alti livelli.