Maresca vuole portare Enzo Fernandez al Manchester City! Valutazione monstre del Chelsea per il centrocampista argentino

Il Manchester City vuole coronare il desiderio di Enzo Maresca di riabbracciare Enzo Fernandez. Ma il prezzo fissato dal Chelsea è un ostacolo

Il Manchester City mette nel mirino uno dei possibili colpi più imponenti della sessione estiva. Il tecnico Enzo Maresca ha infatti individuato in Enzo Fernández il rinforzo ideale per guidare la propria linea mediana. Si tratta di un forte gradimento che affonda le radici ai primi giorni di mercato: l’allenatore italiano desidera riabbracciare il talento argentino all’Etihad Stadium fin dall’apertura delle trattative, una priorità emersa ancor prima che si intensificassero le voci sul futuro di Rodri e i suoi contatti con il Barcellona. La volontà della guida tecnica dei Citizens è dunque netta e slegata da semplici logiche di ripiego secondo Fabrizio Romano.

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La valutazione dei Blues: servono 120 milioni di sterline

Nonostante la forte pressione del club di Manchester, l’operazione si preannuncia complessa e subordinata a richieste economiche particolarmente elevate. La dirigenza del Chelsea ha infatti fissato una valutazione di 120 milioni di sterline per il cartellino del classe 2001, cifra considerata idonea per privarsi di un elemento di assoluto valore internazionale.

A Stamford Bridge non c’è alcuna urgenza di cedere il centrocampista della Selección. La società londinese è pronta a trattenere il giocatore in rosa, riaccogliendolo a pieno regime per la nuova stagione e confermandolo come perno fondamentale del proprio assetto tattico. Per questo motivo, i Blues non intendono concedere sconti e valuteranno un addio solo a fronte di un’offerta che soddisfi pienamente la cifra richiesta.

L’incastro perfetto per il centrocampo di Maresca

L’eventuale approdo a Manchester dell’ex Benfica garantirebbe alla rosa un investimento di qualità straordinaria. Dotato di visione di gioco, intelligenza tattica e notevole pulizia nei disimpegni, Fernández possiede l’identikit ideale per interpretare il ruolo di regista nel calcio palleggiato di Maresca. La sua abilità nel dettare i tempi della manovra e nel gestire la pressione lo rende un profilo perfetto per il dominio del gioco in Premier League.

I prossimi giorni chiariranno se i vertici del Manchester City decideranno di accontentare le pretese del Chelsea e sferrare l’attacco decisivo per regalare al proprio allenatore il rinforzo inseguito fin dall’inizio della sessione.