Chelsea, Mudryk può partire in prestito: offerto in Italia, ma lui ha espresso un desiderio sulla sua prossima destinazione

Chelsea, Mudryk potrebbe lasciare i Blues in prestito: ecco dove potrebbe trasferirsi l’attaccante ucraino

Entra nel vivo l’ultima fase della sessione estiva di calciomercato, e tra i nomi più altisonanti in uscita dalle grandi potenze europee figura quello di Mykhaylo Mudryk. Il talento ucraino di proprietà del Chelsea potrebbe infatti salutare la formazione londinese a titolo temporaneo in questi ultimi 20 giorni di mercato. La dirigenza dei Blues, di fronte alla folta concorrenza presente nel reparto avanzato, sta valutando concretamente la possibilità di avviare un trasferimento in prestito per permettere all’esterno offensivo di ritrovare brillantezza e continuità d’impiego. La prospettiva di ingaggiare l’ex Shakhtar Donetsk ha subito attirato la curiosità di diverse società internazionali alla ricerca di una soluzione d’impatto per il proprio attacco. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Il sondaggio con i club italiani e le manovre in Serie A

Nelle ultime ore il profilo del classe 2001 è stato proposto anche in Italia. Diversi intermediari hanno avviato contatti esplorativi con alcune delle principali realtà della Serie A, a caccia di un’opportunità a condizioni vantaggiose per completare la propria batteria di esterni. Un innesto con le caratteristiche di Mudryk — caratterizzato da straordinaria accelerazione, abilità nel dribbling ed estro nell’uno contro uno — rappresenterebbe un valore aggiunto di assoluto rilievo per il campionato italiano. Tuttavia, l’eventuale fattibilità dell’operazione dipenderà dalla sostenibilità economica del prestito e dalle condizioni legate alla partecipazione al pagamento del cospicuo ingaggio percepito dal tesserato.

La volontà del giocatore: la permanenza in Premier League in cima ai desideri

Sebbene l’opzione italiana possa garantire un palcoscenico di prim’ordine, la posizione del calciatore appare chiara. La sua preferenza sarebbe restare in Premier League, alimentata dal desiderio di riscattarsi e dimostrare tutto il proprio potenziale all’interno del calcio britannico.

Il tesserato dei Blues predilige infatti una sistemazione che gli consenta di rimanere nel massimo torneo inglese, accogliendo favorevolmente l’interesse di altri club d’oltremanica disposti a concedergli uno spazio da titolare. Nei prossimi giorni la dirigenza del Chelsea e gli agenti del ragazzo lavoreranno a stretto contatto per vagliare le offerte ufficiali. Con la chiusura delle trattative che si avvicina a grandi passi, il nome di Mudryk si candida a essere uno dei protagonisti assoluti del rush finale di calciomercato.