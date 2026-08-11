Lukaku, dal record da 113 milioni ai 6 del Fenerbahçe: la parabola di mercato discendente di Big Rom

Romelu Lukaku verso il Fenerbahçe: il Napoli incassa poco più di 6 milioni e chiude un ciclo durato due stagioni. Lo storico dei suoi trasferimenti

La carriera di Romelu Lukaku entra in una nuova fase. A 33 anni, l’attaccante belga è pronto a lasciare il Napoli per trasferirsi al Fenerbahçe, con un’operazione che fotografa anche l’evoluzione del suo valore sul mercato. Dai trasferimenti multimilionari degli anni migliori ai poco più di 6 milioni di euro che il club turco verserà agli azzurri, la parabola economica di Big Rom racconta l’avvicinamento alla parte conclusiva della sua carriera.

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Lukaku-Fenerbahçe, accordo con il Napoli

Il Napoli e il Fenerbahçe hanno raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento del centravanti a Istanbul. Il rilancio presentato dalla società turca è stato accettato: l’operazione dovrebbe portare nelle casse partenopee poco più di 6 milioni, ai quali potranno aggiungersi ulteriori bonus.

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La trattativa è ormai alle battute finali. Lukaku ha già superato le visite mediche con il Fenerbahçe, mentre tra i due club è in corso lo scambio dei documenti necessario per completare formalmente il trasferimento.

Per il belga termina così l’esperienza al Napoli dopo due stagioni e uno Scudetto, prima di una nuova avventura nel campionato turco.

Lukaku, tutti i trasferimenti e le cifre

La carriera di Lukaku è stata caratterizzata da operazioni di mercato di enorme valore. Nel 2011 il Chelsea lo acquistò dall’Anderlecht per circa 15 milioni, prima dei prestiti al West Bromwich e all’Everton.

Proprio l’Everton lo comprò definitivamente nel 2014 per 35,36 milioni, per poi cederlo al Manchester United tre anni più tardi per circa 84,7 milioni. Nel 2019 arrivò il trasferimento all’Inter per 74 milioni.

Il punto più alto fu raggiunto nel 2021, quando il Chelsea lo riportò a Londra versando circa 113 milioni di euro all’Inter. Successivamente iniziarono i prestiti: 7,86 milioni più bonus per il ritorno nerazzurro nel 2022 e 5,8 milioni di parte fissa, fino a circa 8 con bonus, per la stagione alla Roma.

Nel 2024 il Napoli lo acquistò per circa 30 milioni di euro. Due anni dopo, il passaggio al Fenerbahçe per circa 6 milioni più bonus rappresenta l’ultimo capitolo di una carriera nella quale Lukaku ha mosso complessivamente cifre enormi, passando attraverso alcuni dei principali club europei.