Roma scatenata sul mercato: Luis Henrique per la fascia, Mora sempre più vicino e Martinelli resta vivo

Roma, D’Amico accelera su più fronti per completare la rosa di Gasperini: da Luis Henrique a Rodrigo Mora, tutte le operazioni nel vivo

La Roma entra nella fase più calda del proprio mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini gli ultimi rinforzi necessari prima dell’inizio del campionato. I giallorossi stanno lavorando contemporaneamente su più tavoli: Luis Henrique dell’Inter è diventato un obiettivo concreto per la fascia, mentre prosegue senza sosta la trattativa con il Porto per Rodrigo Mora. Sullo sfondo resta inoltre il grande nome di Gabriel Martinelli dell’Arsenal.

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Secondo La Gazzetta dello Sport, l’interesse per Luis Henrique è cresciuto sensibilmente nelle ultime ore, tanto da portare il brasiliano davanti a Destiny Udogie nelle preferenze per la corsia.

Luis Henrique, la Roma prepara l’offerta all’Inter

Il direttore sportivo Tony D’Amico avrebbe già impostato il dialogo con Pietro Ausilio e la Roma sarebbe pronta a mettere sul tavolo una proposta compresa tra 25 e 30 milioni di euro.

Luis Henrique viene considerato un profilo particolarmente funzionale al calcio di Gasperini grazie alla capacità di giocare su entrambe le fasce, garantire corsa e contribuire sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. Nella scorsa stagione con l’Inter è stato utilizzato soprattutto a destra durante l’assenza di Denzel Dumfries, trovando però spazio successivamente anche sulla corsia opposta.

Proprio a sinistra potrebbe diventare una soluzione preziosa dopo la partenza di Angeliño, alternandosi con Wesley e offrendo al tecnico una soluzione particolarmente dinamica.

Rodrigo Mora, notte di trattative con il Porto

Il fronte più caldo resta però quello relativo a Rodrigo Mora. Secondo Sky Sport, Roma e Porto hanno lavorato intensamente nelle ultime ore per trovare la formula definitiva.

Non trovano conferma le ipotesi relative a un diritto di recompra per il club portoghese. La soluzione sulla quale si sta lavorando prevede invece 25 milioni di euro immediati più il 50% della futura rivendita.

La Roma starebbe cercando di inserire anche un’opzione che permetta, nel 2027, di versare altri 25 milioni al Porto per cancellare la percentuale sulla futura cessione. Una soluzione pensata per lasciare maggiore libertà ai giallorossi nel caso in cui il talento classe 2007 dovesse esplodere definitivamente.

Mora ha già detto sì alla Roma

Anche il Corriere dello Sport conferma l’accelerazione sull’operazione. I giallorossi hanno studiato diverse formule per avvicinarsi alle richieste del Porto, dopo i tentativi iniziali basati sul prestito oneroso e sul pagamento dilazionato.

L’ipotesi che ha maggiormente avvicinato le parti prevede una parte fissa importante accompagnata da una percentuale molto elevata sulla futura rivendita.

Un elemento fondamentale è rappresentato dalla volontà del giocatore. Jorge Mendes sta spingendo per il trasferimento e tra Mora e la Roma sarebbe già stata raggiunta un’intesa per un contratto quinquennale.

Martinelli resta il grande sogno

Parallelamente, la Roma continua a valutare Gabriel Martinelli. L’esterno dell’Arsenal rappresenta un profilo di livello internazionale per quella posizione di ala sinistra di piede destro richiesta da tempo da Gasperini.

I Gunners potrebbero prendere in considerazione una cessione davanti a una cifra vicina ai 50 milioni di euro, anche perché il contratto del brasiliano terminerà tra un anno. Il vero ostacolo resta però l’ingaggio: Martinelli percepisce circa 11 milioni lordi, mentre la proprietà giallorossa vorrebbe mantenere il nuovo tetto salariale intorno agli 8 milioni.

D’Amico continua quindi a lavorare su più fronti. Mora è la trattativa più avanzata, Luis Henrique può diventare il rinforzo per la fascia e Martinelli resta il colpo di maggiore prestigio. Con l’esordio in campionato sempre più vicino, la Roma vuole ora accelerare e trasformare almeno una parte di questi dossier in operazioni concluse.