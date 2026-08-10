Romero all’Atletico Madrid, ci siamo quasi: offerta in arrivo e chiusura ad un passo. Cifre, dettagli e la verità su Inter e Arsenal

Romero all’Atletico Madrid, accordo vicinissimo con il Tottenham. Cifre, dettagli e cosa c’è dietro le voci su Inter e Arsenal

Il futuro di Cristian “Cuti” Romero appare ormai indirizzato verso il campionato spagnolo. Il centrale della Nazionale argentina secondo Romano e Moretto si trova infatti ad un passo dal vestire la maglia dell’Atlético Madrid, pronto a trasformarsi nel nuovo leader difensivo dello scacchiere tattico di Diego Simeone. I negoziati tra i vertici dei Colchoneros e la dirigenza del Tottenham sono entrati nella fase risolutiva, con la società madrilena fortemente intenzionata a definire gli ultimi dettagli burocratici nel giro di pochissimi giorni.

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Offerta imminente e contratto già pronto per il difensore

Per vincere le ultime resistenze degli Spurs, il club spagnolo ha formulato una nuova offerta con l’obiettivo di chiudere l’accordo sulla base di 40 milioni di euro. I colloqui positivi svolti nelle ultime ore hanno permesso di colmare quasi del tutto la distanza tra le parti.

Sul fronte del calciatore, l’intesa è già blindata in ogni aspetto: la dirigenza dell’Atlético ha già pronto il contratto che legherà il classe 1998 alla società biancorossa. Il difensore ha espresso la propria totale disponibilità al trasferimento, stimolato dalla prospettiva di lavorare con il connazionale Simeone dopo le stagioni vissute ad alti livelli in Premier League e Serie A.

I retroscena su Inter e Arsenal: il nodo legato a Pavard

Lo scatto vincente degli spagnoli concretizza il sorpasso nei confronti dell’Inter, rimasta a lungo in pole position per il tesseramento del difensore. La società nerazzurra è stata molto vicina a Romero per diverse settimane, impostando una trattativa dettagliata con il club londinese. Tuttavia, la dirigenza milanese si è trovata bloccata da un ostacolo insuperabile: l’Inter non ha potuto procedere alle firme senza la preventiva cessione di Benjamin Pavard. Il mancato addio del centrale francese ha di fatto congelato l’operazione in entrata, costringendo i nerazzurri ad abdicare.

Contestualmente, vengono spazzate via le indiscrezioni emerse da oltremanica su un ipotetico interesse dei rivali di Londra: la pista Arsenal non è mai stata una possibilità concreta, trattandosi di mere speculazioni mai tradottesi in approcci negoziali.

Un rinforzo di caratura mondiale per la difesa dei Colchoneros

L’imminente sbarco del Cuti a Madrid regalerà all’Atlético un marcatore di statura internazionale, abile nel recupero palla, forte nell’anticipo ed eccellente nella lettura del gioco. Per la retroguardia biancorossa si tratta di un innesto strategico destinato a elevare la competitività del gruppo sia nella corsa alla LaLiga sia nei confronti della Champions League.