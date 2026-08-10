Calcio Estero
Galatasaray, decisione presa su Osimhen: niente cessione per l’ex Napoli. Il nigeriano è stato tolto dal mercato
Victor Osimhen resta al Galatasaray: il club turco chiude alle offerte e toglie l’attaccante nigeriano ex Napoli dal mercato. La decisione
Il Galatasaray ha preso una posizione chiara sul futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco non avrebbe intenzione di prendere in considerazione eventuali offerte per il centravanti nigeriano, destinato quindi a restare a disposizione di Okan Buruk anche nella prossima stagione.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
L’ex attaccante del Napoli è stato accostato nelle ultime settimane a diversi top club europei. In Premier League sono circolati i nomi di Manchester United e Tottenham, mentre in Spagna si è parlato dell’interesse di Barcellona e Atlético Madrid.
Osimhen considerato fondamentale
La posizione del Galatasaray nasce soprattutto dalla centralità di Osimhen nel progetto tecnico. Il club lo considera un elemento fondamentale nella corsa al titolo, anche alla luce del rafforzamento delle principali concorrenti.
L’obiettivo è inoltre compiere un passo avanti in Champions League, migliorando il percorso della scorsa stagione. Per questo motivo, la società non vorrebbe privarsi di uno dei giocatori più importanti della rosa.
Salvo cambiamenti inattesi, dunque, Osimhen resterà al Galatasaray, con il club intenzionato a respingere eventuali assalti provenienti dai grandi campionati europei.
Ultimissime
video
Bargiggia: «Mancini voleva solo la Nazionale. Vi svelo cosa è successo davvero dietro le quinte della FIGC. Campionato Primavera male del calcio italiano» ESCLUSIVA e VIDEO
Dalla chat esclusiva con Roberto Mancini alle tensioni interne alla FIGC, passando per Maldini, Pirlo, Ranieri e il futuro del...