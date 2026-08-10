Galatasaray, decisione presa su Osimhen: niente cessione per l’ex Napoli. Il nigeriano è stato tolto dal mercato

Victor Osimhen resta al Galatasaray: il club turco chiude alle offerte e toglie l’attaccante nigeriano ex Napoli dal mercato. La decisione

Il Galatasaray ha preso una posizione chiara sul futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco non avrebbe intenzione di prendere in considerazione eventuali offerte per il centravanti nigeriano, destinato quindi a restare a disposizione di Okan Buruk anche nella prossima stagione.

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L’ex attaccante del Napoli è stato accostato nelle ultime settimane a diversi top club europei. In Premier League sono circolati i nomi di Manchester United e Tottenham, mentre in Spagna si è parlato dell’interesse di Barcellona e Atlético Madrid.

Osimhen considerato fondamentale

La posizione del Galatasaray nasce soprattutto dalla centralità di Osimhen nel progetto tecnico. Il club lo considera un elemento fondamentale nella corsa al titolo, anche alla luce del rafforzamento delle principali concorrenti.

L’obiettivo è inoltre compiere un passo avanti in Champions League, migliorando il percorso della scorsa stagione. Per questo motivo, la società non vorrebbe privarsi di uno dei giocatori più importanti della rosa.

Salvo cambiamenti inattesi, dunque, Osimhen resterà al Galatasaray, con il club intenzionato a respingere eventuali assalti provenienti dai grandi campionati europei.