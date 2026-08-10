Vardy, ma quale ritiro!? Dopo l’anno alla Cremonese, l’attaccante può tornare in Inghilterra: c’è il West Ham sulle sue tracce

Jamie Vardy non pensa al ritiro, anzi: l’attaccante inglese può tornare in Inghilterra. Su di lui c’è il West Ham

Il futuro di Jamie Vardy potrebbe riservare un ulteriore, suggestivo colpo di scena prima del definitivo addio al calcio giocato. L’attaccante inglese, giunto all’età di 39 anni, non sembra infatti intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo e valuterebbe con grande interesse una nuova avventura. Dopo aver concluso l’annata sportiva in Italia con la maglia della Cremonese, per l’esperto centravanti si stanno riaprendo con decisione le porte di un clamoroso ritorno in Inghilterra.

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L’interesse del West Ham per la risalita dalla Championship

Secondo quanto riferito dall’emittente britannica Sky Sports, lo storico bomber di Sheffield è finito concretamente nel mirino del West Ham. Il club di Londra, reduce da una deludente stagione culminata con la retrocessione in Championship, è alla ricerca di profili dotati di carisma, forte temperamento ed elevata esperienza per affrontare al meglio un torneo lungo e competitivo come la seconda divisione inglese. Per la dirigenza degli Hammers, l’innesto di un calciatore del calibro di Vardy rappresenterebbe la risorsa ideale per guidare lo spogliatoio e garantire un apporto costante in termini di gol e determinazione.

Dalla parentesi con la Cremonese alle suggestioni su un ritorno al Leicester

L’eventuale firma con la società londinese sancirebbe il rientro in patria dell’attaccante al termine della parentesi vissuta con la Cremonese, dove ha messo a disposizione il suo bagaglio di esperienza internazionale. Nei mesi scorsi, inoltre, si era parlato a più riprese di un possibile e romantico ricongiungimento con il Leicester City, compagine con cui ha conquistato lo storico titolo di Premier League e a cui ha legato i momenti più alti della sua carriera. I Foxes, tuttavia, stanno attraversando una fase delicata sul piano sportivo e sono recentemente scesi in League One, scenario che rende la pista West Ham decisamente più allettante e concreta.

Le prossime mosse per il futuro del bomber inglese

Nonostante le trentanove candeline già spente, Vardy dimostra di avere ancora le motivazioni necessarie per competere ad alti livelli. La prospettiva di trascinare il West Ham in una rapida risalita verso la Premier League costituisce un’ulteriore e stimolante pagina da scrivere nel suo percorso professionale. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se le parti troveranno l’intesa definitiva per l’inizio di questo nuovo capitolo agonistico.