Roma, doppio fronte per l’attacco: tre formule per Mora e ritorno di fiamma per Martinelli

Roma-Porto, trattativa aperta per Rodrigo Mora: sul tavolo tre proposte per arrivare al talento portoghese. I giallorossi non mollano Martinelli

La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e mantiene aperti più fronti. Il nome più caldo resta quello di Rodrigo Mora, talento classe 2007 del Porto, ma parallelamente i giallorossi hanno riattivato anche la pista che porta a Gabriel Martinelli dell’Arsenal.

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Secondo quanto riferito da Sky Sport, i contatti tra Roma e Porto proseguono e il club capitolino ha studiato tre diverse formule per provare a sbloccare l’operazione. La società non vorrebbe superare complessivamente i 50 milioni di euro.

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Mora, le tre proposte della Roma

Una prima ipotesi prevede un prestito oneroso da 7-8 milioni con diritto di riscatto fissato tra 42 e 43 milioni. La seconda formula consiste invece nell’acquisto a titolo definitivo per 25 milioni subito e altri 25 nella prossima stagione.

La terza soluzione prevede infine un trasferimento immediato per 25 milioni di euro, lasciando però al Porto il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

I portoghesi continuano a mantenere una posizione rigida e puntano a monetizzare il più possibile per uno dei propri migliori talenti. Sulle tracce di Mora resta anche il Galatasaray, principale concorrente della Roma nella corsa al trequartista.

Roma, torna di moda Gabriel Martinelli

Parallelamente, secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza giallorossa avrebbe riaperto anche il dossier Gabriel Martinelli. L’esterno brasiliano dell’Arsenal rappresenta un profilo di livello internazionale per quella fascia sinistra offensiva richiesta da Gian Piero Gasperini.

Il tecnico aveva recentemente sottolineato che la società «sta lavorando su giocatori molto giovani ma anche molto importanti».

Martinelli, 25 anni, ha realizzato 41 gol e 25 assist in 191 presenze di Premier League, oltre a 10 reti in Champions League. La scorsa stagione ha chiuso con 53 partite, 11 gol e 7 assist.

L’ostacolo principale è l’ingaggio

La Roma potrebbe provare ad approfittare del contratto del brasiliano in scadenza tra un anno. L’Arsenal potrebbe infatti aprire a una cessione per circa 40-45 milioni di euro.

Il problema principale resta però lo stipendio: Martinelli guadagna circa 11 milioni lordi, mentre i Friedkin non vorrebbero superare quota 9.

La Roma continua dunque a muoversi su più tavoli: Mora resta la pista più concreta, ma Martinelli rappresenta l’alternativa di maggiore prestigio per regalare qualità e imprevedibilità all’attacco giallorosso.