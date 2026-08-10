Milan, El Ouahdi per il dopo Athekame: chi è l’esterno marocchino del Genk

Milan, Athekame verso il Lione: El Ouahdi entra nel mirino per la fascia destra

Il Milan prepara un possibile cambio sulla corsia destra. Zachary Athekame è infatti destinato a lasciare i rossoneri per trasferirsi in prestito al Lione, mentre la dirigenza milanista ha già iniziato a valutare diversi profili per sostituirlo. Tra questi c’è Zakaria El Ouahdi, esterno classe 2001 del Genk.

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Il Milan preferisce cedere Athekame temporaneamente in Francia, mantenendo quindi il controllo sul suo cartellino. In questa direzione va anche la decisione di rifiutare una proposta dell’Hull City, che aveva manifestato interesse per acquistarlo a titolo definitivo.

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Lo svizzero, arrivato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, è legato al club rossonero fino al 2030. Nella sua prima stagione italiana ha raccolto 29 presenze, con 2 gol e 2 assist.

El Ouahdi nel mirino del Milan

Per il sostituto, uno dei nomi seguiti è quello di El Ouahdi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Genk valuta il proprio giocatore circa 15 milioni di euro.

Il marocchino è sotto contratto fino al 2028 e possiede anche il passaporto belga, aspetto che gli permette di non occupare uno slot da extracomunitario.

Chi è Zakaria El Ouahdi

Nato il 31 dicembre 2001 in Belgio, El Ouahdi è un laterale destro alto circa 1,71 metri. Può essere utilizzato come terzino in una linea a quattro, ma il ruolo che ne esalta maggiormente le qualità è quello di esterno a tutta fascia.

Il suo calcio è fortemente orientato alla fase offensiva. Al momento del suo arrivo al Genk era stato descritto come un «moderno difensore di fascia», definizione che sintetizza bene la sua capacità di accompagnare con continuità l’azione.

Dal RWDM alla consacrazione con il Genk

La crescita di El Ouahdi passa dal RWDM Molenbeek, club con cui riesce a imporsi nel calcio professionistico belga e contribuisce alla promozione nella massima serie.

Nel settembre 2023 arriva il trasferimento al Genk, dove il marocchino compie un ulteriore salto di qualità. La stagione 2025/26 rappresenta finora il punto più alto della sua carriera: chiude con 41 presenze, 12 gol e 5 assist, numeri estremamente rilevanti per un giocatore che parte prevalentemente dalla fascia.

Il rendimento gli consente anche di conquistare nel 2026 l’Ebony Shoe, riconoscimento assegnato al miglior calciatore di origine africana del campionato belga.

I successi con il Marocco

Pur essendo nato in Belgio, El Ouahdi ha scelto di rappresentare il Marocco. Con la selezione Under 23 ha conquistato la Coppa d’Africa di categoria nel 2023 e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Successivamente è entrato anche nel giro della Nazionale maggiore, accumulando ulteriore esperienza internazionale.

Che giocatore è El Ouahdi

Il suo punto di forza principale è la spinta offensiva. El Ouahdi ama attaccare la profondità, accompagnare l’azione e arrivare frequentemente negli ultimi metri.

Possiede una buona accelerazione, un baricentro basso che lo aiuta nei cambi di direzione e una notevole capacità di inserimento senza palla. I 12 gol realizzati nell’ultima stagione dimostrano inoltre una predisposizione alla finalizzazione decisamente superiore alla media per il ruolo.

È efficace anche nelle combinazioni rapide e nell’uno contro uno, mentre può sfruttare la conduzione per guadagnare metri quando trova spazio davanti a sé.

Caratteristiche fisiche e aspetti da migliorare

I suoi 171 centimetri gli garantiscono agilità e rapidità, ma possono rappresentare un limite nei duelli aerei e contro avversari particolarmente strutturati.

La principale area di miglioramento riguarda però la fase difensiva. La tendenza a spingere molto può lasciare spazio alle sue spalle e richiede quindi un sistema capace di coprire le sue avanzate.

Per questo El Ouahdi appare più vicino a un wing-back moderno che a un terzino puramente difensivo.

Perché può essere il profilo giusto per il Milan

Il Milan cerca un giocatore capace di garantire profondità e maggiore pericolosità sulla fascia destra dopo l’uscita di Athekame. El Ouahdi offre proprio queste caratteristiche: velocità, inserimenti, gol e capacità di occupare stabilmente la metà campo offensiva.

La valutazione del Genk resta importante, ma il classe 2001 rappresenta un profilo già maturo e allo stesso tempo ancora migliorabile. Per i rossoneri potrebbe quindi diventare una soluzione concreta qualora il club decidesse di approfondire definitivamente la pista.