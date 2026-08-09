Obrador al Sassuolo, è fatta! Cifre e dettagli dell’operazione con il Benfica per il difensore ex Torino

Obrador al Sassuolo, accordo trovato! L’ex difensore del Torino lascia il Benfica, ecco le cifre e i dettagli dell’affare

La dirigenza del Sassuolo prosegue con decisione la propria campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione, posizionando un tassello fondamentale per la corsia difensiva. Il club neroverde si trova infatti nelle battute conclusive della trattativa per portare in Emilia il giovane terzino spagnolo Rafael Obrador, di proprietà del Benfica. Secondo Fabrizio Romano, l’intesa tra le due società appare ormai a un passo dalla completa definizione, con i due club intenti a limare gli ultimi dettagli organizzativi prima delle firme ufficiali.

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Formula del trasferimento e dettagli dell’operazione

La struttura dell’operazione concordata tra la compagine emiliana e la società lusitana prevede un approdo a titolo temporaneo. Nello specifico, il calciatore si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto, consentendo al Sassuolo di valutare il rendimento del ragazzo sul campo prima di un eventuale investimento a lungo termine.

L’inserimento della clausola di opzione d’acquisto testimonia la volontà del club di mantenere il controllo sul futuro dell’atleta, assicurandosi la possibilità di rilevarne l’intero cartellino al termine del campionato qualora le prestazioni rispecchino le aspettative della dirigenza e dello staff tecnico.

Il profilo di Obrador e l’esperienza al Torino

Nato ad Alcúdia nel 2004 e cresciuto nelle giovanili del Maiorca prima di perfezionare la propria formazione nel vivaio del Real Madrid, Obrador rappresenta un profilo dalle spiccate attitudini offensive, capace di abbinare corsa, spinta sulla fascia e precisione nei traversoni.

Il laterale mancino non troverà un ambiente sconosciuto nel massimo campionato italiano. Durante la scorsa stagione, infatti, il classe 2004 ha militato in prestito al Torino, accumulando un bagaglio d’esperienza significativo nel calcio nostrano. La parentesi vissuta in terra piemontese si è rivelata un passaggio chiave per la sua maturazione tattica e per l’assimilazione dei ritmi della Serie A.

Un rinforzo strategico per la fascia neroverde

L’imminente arrivo di Obrador offrirà alla rosa del Sassuolo un’alternativa fresca e dinamica lungo il versante di sinistra. La conoscenza delle dinamiche del torneo italiano, unita al desiderio di trovare continuità e consacrazione dopo l’annata al Torino, rende lo spagnolo una pedina preziosa per alzare il livello di competitività dell’organico. Nelle prossime ore si attendono gli ultimi passaggi burocratici che precederanno l’iter delle visite mediche e l’annuncio ufficiale.