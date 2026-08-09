Manchester United, svolta per Rashford! L’ultima mossa dei Red Devils cambia tutto per il futuro dell’attaccante

Manchester United, cambia tutto per il futuro di Marcus Rashford! L’ultima mossa dei Red Devils non lascia dubbi

Il futuro di Marcus Rashford al Manchester United si arricchisce di un capitolo significativo, improntato al rilancio e al reinserimento nell’organico dei Red Devils. La società inglese ha infatti deciso di assegnare all’attaccante un nuovo numero di maglia, trasformando questa scelta simbolica in un chiaro messaggio di fiducia e di piena inclusione nel gruppo squadra in vista della nuova stagione agonistica. Lo riporta Fabrizio Romano.

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La maglia numero 14 e il rientro con il gruppo

A partire dai prossimi impegni ufficiali, Rashford indosserà la maglia numero 14. L’attaccante inglese ha ripreso a lavorare a pieno regime insieme ai propri compagni e ora viaggia con la squadra nelle tournée di preparazione. Un segnale tangibile di quanto la dirigenza e lo staff tecnico intendano puntare sul suo recupero e sul suo contributo in campo, lasciando alle spalle le perplessità attorno alla sua permanenza ad Old Trafford.

Lo scenario di mercato: permanenza o top club

La posizione del club nei confronti del classe ’97 appare ora definita. A meno di un’offerta da un top club europeo capace di soddisfare le pretese economiche di società e giocatore, l’attaccante potrà restare in rosa. Il Manchester United non ha intenzione di cedere il tesserato a condizioni svantaggiose, considerandolo una risorsa preziosa per completare e arricchire il reparto avanzato a disposizione dell’allenatore Carrick.

Il percorso recente: i prestiti ad Aston Villa e Barcellona

La scelta di affidargli il numero 14 segna un potenziale punto di svolta dopo una parentesi di carriera vissuta lontano da casa. Nelle ultime due stagioni, infatti, Rashford ha giocato lontano dai Red Devils, accumulando esperienza attraverso due diversi trasferimenti a titolo temporaneo. La prima parentesi lo ha visto protagonista in Premier League con la maglia dell’Aston Villa, mentre la stagione successiva lo ha portato ad affrontare la sfida della LaLiga con i colori del Barcellona.

Di rientro dai due prestiti, il nativo di Manchester si ritrova ora davanti all’occasione di riconquistare un ruolo di primo piano nel club in cui è cresciuto. Se non dovessero manifestarsi rilanci da parte delle big continentali, la maglia numero 14 rappresenterà il punto di partenza della sua nuova avventura ad Old Trafford.