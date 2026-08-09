Italia, Zazzaroni punge gli azzurri: la battuta fa discutere, ma il like di Mancini sorprende tutti. Il clamoroso autogol social del neo ct – FOTO

Guardiola vicino alla Nazionale italiana: il racconto di Paolo Maldini commentato da Ivan Zazzaroni in modo provocatorio, e spunta il like di Mancini

Pep Guardiola è stato realmente vicino a diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana. A rivelarlo è stato Paolo Maldini, che ha raccontato un retroscena particolarmente interessante sul dialogo avviato per convincere l’allenatore spagnolo ad accettare la panchina azzurra.

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Secondo quanto spiegato dall’ex dirigente del Milan, il confronto con Guardiola sarebbe andato ben oltre un semplice sondaggio preliminare.

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«Guardiola è andato molto vicino ad accettare. Si era messo addirittura a scrivere le formazioni sui fogli», ha raccontato Maldini.

Un dettaglio significativo, perché dimostra come il tecnico avesse iniziato a ragionare concretamente sulla possibile esperienza alla guida dell’Italia, studiando giocatori, assetto tattico e potenziali soluzioni da adottare.

Perché Guardiola ha detto no all’Italia

Nonostante una trattativa arrivata a un punto apparentemente molto avanzato, Guardiola ha poi deciso di non accettare l’incarico.

Maldini ha spiegato la ragione della rinuncia con una risposta estremamente sintetica: «Per stanchezza».

La possibilità di vedere uno degli allenatori più vincenti e influenti degli ultimi anni sulla panchina azzurra è quindi sfumata proprio quando sembrava esserci un interesse concreto da parte del tecnico.

La battuta di Zazzaroni e il like di Mancini

A rendere ancora più curioso il retroscena è stato Ivan Zazzaroni, che ha commentato ironicamente la vicenda con la frase: «Non riusciva a metterne insieme undici».

Una battuta chiaramente riferita alla qualità del materiale tecnico a disposizione della Nazionale e che ha assunto ancora più risalto per un particolare emerso successivamente sui social.

Al post pubblicato da Zazzaroni è infatti comparso il like di Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico dell’Italia.

Un gesto che non è passato inosservato e che può essere interpretato come un piccolo autogol social, considerando che l’ironia del messaggio riguardava proprio il livello dei calciatori italiani che Mancini è ora chiamato ad allenare.

Il retroscena su Guardiola aggiunge quindi un capitolo interessante alla recente storia della panchina azzurra, con la Nazionale che ha sfiorato un nome di assoluto prestigio prima di affidarsi definitivamente a Mancini.