Calciomercato Como, assalto a Sebastiano Esposito: possibile scambio con il Cagliari

Il Como su Sebastiano Esposito: l’attaccante in uscita dal Cagliari può essere il sostituto di Morata, sulle cui tracce c’è l’Atlanta United

Il Como si inserisce con decisione nella corsa a Sebastiano Esposito. L’attaccante è sempre più lontano dal Cagliari e potrebbe diventare uno dei nomi più caldi delle ultime settimane di calciomercato.

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La società lariana ha infatti avviato i primi contatti con il club rossoblù per capire la fattibilità dell’operazione. Alla base del movimento c’è anche la situazione di Alvaro Morata, il cui futuro sembra ormai distante da Como.

Morata verso l’addio, il Como cerca un sostituto

L’attaccante spagnolo è finito nel mirino dell’Atlanta United, club di MLS che starebbe valutando concretamente il suo profilo. Sul giocatore ci sarebbero inoltre interessamenti provenienti dal Qatar e dall’Arabia Saudita.

Per questo motivo, la dirigenza del Como ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi individuati è proprio quello di Esposito, ormai ai margini del progetto del Cagliari.

La richiesta del Cagliari per Esposito

La valutazione iniziale fissata dal club sardo sarebbe di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, che il Como vorrebbe però provare ad abbassare attraverso una formula differente.

L’ipotesi allo studio prevede un conguaglio economico di circa 10 milioni di euro, accompagnato dall’inserimento di una o due contropartite tecniche gradite al Cagliari.

Contatti in corso tra Como e Cagliari

La trattativa è ancora in una fase iniziale e i prossimi contatti saranno decisivi per capire quali giocatori potrebbero eventualmente entrare nell’operazione.

Il Como vuole trovare una soluzione che permetta di ridurre l’investimento cash, mentre il Cagliari dovrà valutare sia le contropartite sia la convenienza complessiva dell’affare.

Esposito resta quindi uno dei profili più concreti per l’attacco lariano. Molto dipenderà anche dall’uscita di Morata, ma il dialogo tra i due club è iniziato e la pista può diventare sempre più calda con l’avvicinarsi della chiusura del mercato.