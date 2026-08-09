Torino, Ivan Ilic fuori dal progetto: il centrocampista verso l’addio

Ivan Ilic sempre più lontano dal Torino. Occhio al futuro del centrocampista serbo, escluso dall’amichevole contro il Burnley e quella col Vado

Il futuro di Ivan Ilic sembra ormai lontano dal Torino. Il centrocampista serbo non è partito con la squadra per la trasferta in Campania, confermando una situazione che si trascina da diversi giorni e che lo vede sempre più ai margini del progetto tecnico di Ignazio Abate.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ilic era già rimasto fuori dalla precedente amichevole contro il Burnley e anche dal test disputato al Filadelfia contro il Vado, quando non era stato inserito nemmeno in distinta. Segnali chiari di una separazione che appare sempre più probabile entro la fine del mercato estivo.

Ilic lavora a parte

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dietro alle esclusioni non ci sarebbero particolari motivazioni disciplinari. Lo staff tecnico e il direttore sportivo Gianluca Petrachi non avrebbero però riscontrato negli allenamenti la grinta e le motivazioni necessarie per permettere al serbo di recuperare terreno nelle gerarchie.

Per questo motivo, Ilic sta seguendo un programma personalizzato, lavorando separatamente rispetto al resto del gruppo. Una situazione che rende sempre più difficile immaginare un reintegro stabile nel progetto granata.

Il Torino cerca una soluzione sul mercato

A 25 anni, il centrocampista torna quindi sul mercato dopo una stagione particolarmente complicata, condizionata anche da problemi alla schiena e conclusa con appena una decina di presenze in campionato.

Il suo contratto con il Torino scade nel 2027, ma la società vorrebbe trovare una sistemazione già in questa sessione, cercando di incassare qualche milione dalla cessione. Una cifra comunque distante dai circa 16 milioni di euro investiti nel gennaio 2023 per acquistarlo dal Verona.

Ilic verso l’esclusione anche in Coppa Italia

Salvo sorprese, il serbo dovrebbe restare fuori anche dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Carrarese.

La sensazione è quindi che il rapporto tra Ilic e il Torino sia arrivato a una fase conclusiva. La dirigenza continuerà a lavorare nelle prossime settimane per trovare una destinazione gradita al giocatore e chiudere una separazione che, allo stato attuale, appare la soluzione più probabile.