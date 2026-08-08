Il Fenerbahce offre 5 milioni per Lukaku: il Napoli ha già individuato il sostituto del belga! Ultimissimi sviluppi

Il Fenerbahce ha messo sul piatto 5 milioni per Lukaku: il Napoli ha in mente il sostituto del belga! Gli sviluppi

Il calciomercato del Napoli entra in una fase estremamente calda attorno al futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga classe 1993 è finito con forza nel mirino del Fenerbahçe, intenzionato a fare sul serio pur di assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante di Inter e Roma. Il club turco ha intensificato i contatti con la dirigenza azzurra nelle ultime ore, presentando una prima offerta ufficiale da 5 milioni di euro secondo Sky per rilevare il cartellino del giocatore. Sebbene la distanza tra la domanda partenopea e l’offerta rimanga al momento sensibile, filtrano segnali concreti sulla possibilità di trovare un’intesa definitiva già nei prossimi giorni.

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Il blitz di Pastorello al ritiro azzurro

A testimoniare la concretezza della trattativa è arrivato un segnale inequivocabile: Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, si è recato personalmente nella sede del ritiro azzurro. La presenza del procuratore al quartier generale del Napoli indica la volontà delle parti di valutare dettagliatamente i margini dell’operazione e accelerare i tempi per un’eventuale fumata bianca. L’avventura all’ombra del Vesuvio del bomber classe ’93 potrebbe dunque concludersi con largo anticipo, spingendo la società a ridefinire le proprie strategie per il reparto d’attacco.

Gabriel Jesus nel mirino per la squadra di Massimiliano Allegri

L’eventuale addio di Lukaku libererebbe uno spazio fondamentale nel budget e nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, la dirigenza campana si sta già cautelando ed è pronta a piombare su un sostituto di primissimo livello internazionale.

Il nome caldo sulla lista del Napoli è quello di Gabriel Jesus. Gli azzurri potrebbero infatti inserirsi con decisione nella corsa al centravanti brasiliano, profilo ritenuto ideale per caratteristiche tecniche, mobilità e fiuto del gol per completare la batteria offensiva di Allegri in vista della nuova stagione. Le prossime ore saranno decisive per definire l’asse di mercato tra Napoli e Istanbul e sbloccare di conseguenza il valzer degli attaccanti.