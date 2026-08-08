Colpo Solomon per il West Ham! Trovato l’accordo con il Tottenham per l’ex Fiorentina, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il West Ham ha piazzato il colpo Solomon dal Tottenham: cifre e dettagli dell’affare per l’ex Fiorentina

Il calciomercato del West Ham registra una svolta decisiva per il rafforzamento del reparto avanzato. Gli Hammers hanno infatti chiuso l’accordo per l’ingaggio a titolo definitivo di Manor Solomon, esterno d’attacco di proprietà del Tottenham. Dopo una trattativa condotta con determinazione nelle ultime ore, la fumata bianca è arrivata: l’operazione è ormai definita in ogni suo dettaglio e il calciatore si appresta a iniziare un nuovo capitolo all’interno del massimo campionato inglese. Lo riporta Fabrizio Romano.

Le cifre dell’affare e i dettagli del contratto

Le due società londinesi hanno trovato la quadra economica sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. L’operazione vedrà il West Ham versare nelle casse del Tottenham una cifra fissa di 5 milioni di sterline, a cui si aggiungeranno ulteriori 2 milioni di sterline in bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

Con l’approvazione totale arrivata dalla dirigenza degli Spurs, sono stati definiti anche gli aspetti legati all’accordo con il giocatore. Solomon firmerà un contratto di 3 anni con il West Ham, con un’opzione fino a giugno 2030. Un’intesa a lungo termine che testimonia la volontà del club di puntare sulle qualità del classe 1999. Per la giornata di domani sono già state prenotate le consuete visite mediche di rito, passaggio propedeutico alla firma sul contratto e all’annuncio ufficiale.

Il profilo di Manor Solomon e l’impatto sugli Hammers

L’acquisto di Manor Solomon garantisce alla rosa degli Hammers un’ulteriore dose di imprevedibilità e velocità sulle corsie esterne. Messo in luce nelle sue precedenti esperienze europee e in Premier League con le maglie di Fulham e Tottenham – nella scorsa stagione in Italia alla Fiorentina -, l’esterno israeliano si distingue per la spiccata abilità nel dribbling nello stretto, per l’accelerazione palla al piede e per la capacità di creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri.

La sua versatilità tattica offrirà allo staff tecnico del West Ham una soluzione preziosa per variare le soluzioni offensive. In grado di disimpegnarsi efficacemente su entrambe le fasce, il ventisettenne rappresenta un rinforzo mirato per alzare il livello qualitativo della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali. Svolte le visite mediche, l’attaccante si unirà subito ai suoi nuovi compagni per iniziare la preparazione.