Pellegrini e la Roma, avanti ancora insieme: adesso è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2027 con i giallorossi

Lorenzo Pellegrini continuerà a vestire la maglia della Roma. Il trequartista ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino a giugno 2027, chiudendo una situazione che, almeno formalmente, lo aveva visto svincolato allo scadere del precedente accordo lo scorso 30 giugno. Una condizione particolare, ma mai realmente preoccupante: la volontà dell’ex capitano è sempre stata quella di restare a Trigoria, e la società ha condiviso fin dal primo momento la stessa linea.

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Il dialogo tra le parti è proseguito senza fretta, con contatti costanti e un clima di piena collaborazione. Pellegrini, nonostante la scadenza tecnica del contratto, non ha mai preso in considerazione altre destinazioni e ha ribadito più volte la sua intenzione di proseguire il percorso in giallorosso. La Roma, dal canto suo, ha lavorato per costruire un nuovo accordo che rispecchiasse il valore del giocatore e il suo ruolo all’interno del progetto tecnico.

Nel frattempo, Gasperini attende di riaverlo a disposizione. Pellegrini non è partito con la squadra per la tournée estiva in Galles: il trequartista è rimasto a Trigoria per concentrarsi sul recupero della miglior condizione fisica dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto al termine della scorsa stagione. Il suo percorso di riabilitazione procede secondo i tempi previsti, con l’obiettivo di tornare a disposizione nelle prossime settimane.

Il rinnovo rappresenta un segnale forte per l’ambiente giallorosso: Pellegrini resta un punto di riferimento tecnico e identitario, un giocatore che incarna la continuità del progetto e che, una volta recuperata la piena forma, sarà centrale nelle idee del nuovo allenatore. La Roma riparte anche da lui, dalla sua qualità e dalla sua leadership, con un contratto che ne consolida il ruolo nel presente e nel futuro del club.

COMUNICATO – “L’AS Roma è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il giocatore continuerà a legare la propria carriera ai colori della Capitale.

La decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della Società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista.

Avanti insieme, Lorenzo!”.