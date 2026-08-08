Il Paris Saint‑Germain non si ferma: accordo raggiunto con Ferran Torres, ora si tratta con il Barcellona

Ferran Torres ha preso una decisione chiara: vuole trasferirsi al Paris Saint-Germain. La notizia, riportata da Marca e da Matteo Moretto, arriva mentre PSG e Barcellona stanno lavorando per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Le trattative procedono attraverso i rispettivi direttori sportivi, Luis Campos per i parigini e Deco per i catalani, impegnati a trovare la formula definitiva per la fumata bianca.

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Il Barcellona ha programmato un incontro con il giocatore per mercoledì, giorno in cui Ferran Torres è atteso alla convocazione dopo le vacanze post Mondiali. Sarà un colloquio informale, ma significativo: in quella sede verrà comunicato che la volontà reciproca è quella di separarsi e accettare la corte del PSG. L’entourage del giocatore, infatti, ha già fatto sapere che la trattativa è entrata nella fase decisiva.

Sul fronte personale, l’accordo tra PSG e Ferran Torres è già stato raggiunto: il giocatore ha detto sì a un contratto quadriennale, pronto a legarlo al club francese fino al 2028. Ora manca soltanto l’intesa definitiva tra le due società per permettere all’esterno offensivo spagnolo di trasferirsi a Parigi.

I contatti tra Barcellona e PSG sono continui e la distanza sembra essersi ridotta al minimo. L’obiettivo è chiudere entro mercoledì, prima che Ferran Torres torni ad allenarsi con il Barcellona. La volontà del giocatore, che spinge apertamente per il trasferimento, rappresenta un fattore determinante nella rapidità dell’operazione.

Sul piano economico, il PSG immagina una chiusura attorno ai 50 milioni di euro, cifra che comprende la parte fissa e una struttura di bonus ancora in discussione. Le parti stanno lavorando proprio su questi dettagli: la società francese vuole definire con precisione gli obiettivi che attiverebbero i bonus, mentre il Barcellona punta a massimizzare l’incasso per un giocatore che non rientra più nei piani tecnici.

La sensazione è che l’accordo sia vicino e che le prossime ore possano risultare decisive. La trattativa prosegue spedita, con un punto fermo: Ferran Torres vuole il PSG, e il PSG vuole Ferran Torres.