La tragedia che colpisce Lionel Messi: il padre Jorge è morto dopo una lunga battaglia contro la malattia

La notizia della scomparsa di Jorge Messi, padre di Lionel Messi, ha scosso profondamente il mondo del calcio. Il papà della leggenda del Barcellona e della nazionale argentina si è spento a Rosario all’età di 68 anni, dopo un periodo di salute complicato che si era aggravato proprio durante gli ultimi Mondiali, quelli in cui Leo aveva trascinato l’Argentina fino alla finale con 8 gol e 4 assist.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un contesto emotivo già intenso, reso ancora più difficile dal peggioramento delle condizioni del padre, figura centrale nella vita e nella carriera del fuoriclasse argentino.

Il ruolo di Jorge Messi è stato infatti determinante fin dai primi passi del figlio nel mondo del calcio. Quando Lionel era ancora un bambino, il padre aveva intuito il suo talento fuori dal comune e aveva deciso di seguirlo passo dopo passo, sostenendolo in ogni scelta. La svolta arrivò con il trasferimento al Barcellona, un momento cruciale che avrebbe cambiato per sempre la storia del calcio moderno. Jorge accompagnò personalmente Lionel nei primi mesi in Catalogna, mentre il resto della famiglia rimaneva a Rosario.

Fu un periodo delicato, segnato dalla lontananza da casa e dalle prime difficoltà di adattamento, ma Jorge rimase accanto al figlio con una presenza costante e rassicurante, diventando una delle sue principali fonti di sostegno.

Negli anni successivi, il suo ruolo si trasformò in quello di vero e proprio punto di riferimento professionale. Sempre lontano dai riflettori, Jorge Messi si occupò di gran parte degli aspetti legati alla rappresentanza del figlio, gestendo contratti, trattative e decisioni strategiche.

La sua influenza fu decisiva in momenti chiave della carriera di Lionel: dal rinnovo con il Barcellona alle scelte più delicate, fino alle fasi che portarono alla storica vittoria del Mondiale. La sua presenza, discreta ma costante, ha accompagnato Messi lungo tutto il percorso che lo ha portato a diventare uno dei più grandi di sempre.

La scomparsa di Jorge Messi non rappresenta soltanto un lutto familiare, ma segna la fine di una figura che ha contribuito in modo silenzioso ma fondamentale alla costruzione del mito di Lionel. Un uomo che ha vissuto il calcio attraverso gli occhi del figlio, sostenendolo con dedizione assoluta e lasciando un’impronta indelebile nella storia dello sport.