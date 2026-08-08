Romelu Lukaku apre al trasferimento in Turchia e al Fenerbahce: dialogo avviato, trattativa in corso con il Napoli

Romelu Lukaku e il Napoli si stanno allontanando sempre di più. Il centravanti belga, rientrato dalle vacanze post‑Mondiali, ha scelto di non presentarsi al ritiro di Castel di Sangro, una decisione che ha praticamente azzerato le possibilità di ricucire lo strappo con l’ambiente e con la società. L’addio agli azzurri appare ormai scritto: la cessione è lo scenario più probabile e le piste di mercato iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza.

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Tra le opzioni, l’Atlanta United aveva mosso i primi passi contattando l’entourage del giocatore, ma nelle ultime ore sta emergendo con forza la candidatura del Fenerbahçe.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Lukaku ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia, pronto a valutare seriamente la destinazione nel caso in cui l’offerta dovesse essere convincente. Il belga, infatti, ha già iniziato a trattare con il club di Istanbul, segnale evidente di una volontà ormai definitiva: vuole lasciare Napoli.

Il Fenerbahçe è al momento la società più attiva sul dossier. I turchi stanno spingendo con decisione e hanno avviato contatti diretti con gli agenti del giocatore per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti. L’affare potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, anche se resta da superare l’ostacolo principale: l’intesa economica con il Napoli.

La valutazione del club partenopeo è chiara. Due anni fa Lukaku era stato acquistato dal Chelsea per 30 milioni di euro, e oggi il Napoli chiede una cifra compresa tra 10 e 12 milioni. Una parte consistente dell’eventuale incasso, il 40%, andrebbe proprio ai Blues in virtù degli accordi precedenti. Il Fenerbahçe, forte della rottura tra il giocatore e il Napoli, non vorrebbe però spingersi oltre i 7‑8 milioni, creando una distanza che le parti stanno provando a colmare.

Secondo Sport Mediaset, i contatti sono continui e si lavora per limare i dettagli, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura il prima possibile.

Tutti gli attori coinvolti hanno interesse a definire l’operazione: il Napoli per risolvere una situazione diventata ingestibile, il Fenerbahçe per assicurarsi un attaccante di livello internazionale, e Lukaku per iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia.