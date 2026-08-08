Fiorentina, il caso Atta sorprende tutti: la reazione interna «Fabio, scusa, ma come c***o possiamo permetterci uno come lui?»

Arthur Atta ha impiegato pochissimo per accendere l’entusiasmo di Firenze. Nell’amichevole contro il Deportivo La Coruña, davanti a circa 2.400 spettatori al Viola Park, il francese ha regalato una giocata diventata virale in pochi minuti: tre avversari superati nello stretto con una combinazione di suola, esterno e tacco.

Un lampo che ha messo in mostra tutto il talento del classe 2003, arrivato alla Fiorentina appena un mese fa e già entrato nel cuore dei tifosi.

Sul piano economico, l’operazione che ha portato Atta in viola è stata particolarmente significativa. La Fiorentina ha versato 25 milioni all’Udinese, con ulteriori 5 milioni di bonus e una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Una quota che il club potrà ridurre nel tempo attraverso piccoli esborsi aggiuntivi, fino a scendere al 10%.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Il suo arrivo ha stupito anche all’interno della stessa società, come riportato da La Nazione. A inizio giugno il nome del francese era stato presentato per la prima volta all’area tecnica dal ds Fabio Paratici, e la reazione di uno dei suoi collaboratori era stata immediata:

«Fabio, scusa, ma come c***o possiamo permetterci uno come lui?». Da lì è partito un lavoro silenzioso durato circa quattro settimane, culminato nell’accordo nonostante la concorrenza di diversi club, Milan compreso.

Atta ha scelto il progetto viola, incarnando perfettamente il profilo individuato dalla società: giovani di grande talento, già costosi ma con margini di crescita tecnica ed economica ancora molto ampi. Una scommessa importante, che Firenze ha già iniziato ad abbracciare.



