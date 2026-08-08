Liverpool, colpo a sorpresa in difesa: trovato l’accordo con il Barcellona per il prestito di Ronald Araújo

Il Liverpool piazza un colpo a sorpresa per rinforzare la difesa: è fatta per l’arrivo di Ronald Araújo dal Barcellona, che approda ad Anfield con la formula del prestito con opzione di riscatto.

La notizia, riportata da Fabrizio Romano, arriva in un momento di piena emergenza per i Reds, costretti a intervenire sul mercato dopo la cessione di Ibrahima Konaté al Real Madrid e una serie di problemi fisici che hanno ridotto all’osso le scelte di Arne Slot.

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Al momento, il tecnico olandese può contare soltanto su Virgil van Dijk e Jérémy Jacquet, mentre Joe Gomez si è fermato per un infortunio durante l’amichevole vinta 4-2 contro il Sunderland.

Van Dijk, inoltre, si unirà al gruppo solo al termine della tournée negli Stati Uniti, mentre Jacquet è appena rientrato da un grave problema alla spalla e sta ancora lavorando per ritrovare la miglior condizione. A complicare ulteriormente il quadro c’è Giovanni Leoni, alle prese con il recupero dalla lesione al crociato e destinato a saltare l’inizio della Premier League.

In questo contesto, Araújo rappresenta una soluzione immediata. Il difensore uruguaiano, nonostante la fascia da capitano del Barça, ha perso spazio nelle gerarchie blaugrana: nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze in Liga, partendo titolare solo undici volte. Il Liverpool ha deciso di puntare su di lui per tamponare l’emergenza, convinto che il 27enne possa garantire fisicità, esperienza e affidabilità nel breve periodo.

I Reds torneranno in campo il 9 agosto ad Anfield per l’amichevole contro il Monaco, e Araújo potrebbe essere già a disposizione, inaugurando una nuova fase della sua carriera in uno dei contesti più competitivi del calcio europeo.